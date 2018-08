Tiro con l’arco, Europei 2018: i convocati dell’Italia, ci sono gli azzurri Campioni del Mondo

L’Italia si prepara agli Europei 2018 di tiro con l’arco che si disputeranno a Legnica (Polonia) dal 26 agosto al 1° settembre. La rassegna continentale assegnerà i titoli individuali, a squadre e nel mixed team e verranno messi in palio i pass per gli European Games 2019. La nostra Nazionale, che prima della rassegna continentale svolgerà un raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa, potrà contare sulle sue stelle: il terzetto maschile Campione del Mondo e le grandi promesse al femminile. Questi gli azzurri convocati per gli Europei 2018 di tiro con l’arco:

Mauro Nespoli

Marco Galiazzo

David Pasqualucci

Lucilla Boari

Tatiana Andreoli

Vanessa Landi

Presenti anche i ragazzi del compound che però non svolgeranno il raduno di preparazione:

Sergio Pagni

Federico Pagnoni

Elia Fregnan

Marcella Tonioli

Irene Franchini

Anastasia Anastasio













Foto: World Archery