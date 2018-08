Tiro a volo, Mondiali 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Neppure il tempo di mandare in archivio gli ottimi Europei di tiro a volo ed ecco che stanno per iniziare i Mondiali: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terrà la rassegna iridata per le categorie senior e junior. La città sudcoreana è stata sede, in stagione, di una tappa di Coppa del Mondo, ma questa manifestazione è molto importante perché metterà in palio le prime carte olimpiche per Tokyo 2020.

Le finali verranno trasmesse in streaming sul sito ISSF. Di seguito il calendario completo dei Mondiali di tiro a volo con l’indicazione dell’ora italiana delle gare:

Domenica 2 settembre

01:30 – 07:50 Eliminatorie Trap femminile junior

02:00 – 09:30 Eliminatorie Trap maschile

Lunedì 3 settembre

01:30 – 05:00 Eliminatorie Trap femminile junior

02:00 – 07:05 Eliminatorie Trap maschile

08:30 Finale Trap femminile junior

09:45 Finale Trap maschile

Mercoledì 5 settembre

01:30 – 06:55 Eliminatorie Trap maschile junior

02:30 – 08:10 Eliminatorie Trap femminile

Giovedì 6 settembre

01:30 – 04:50 Eliminatorie Trap maschile junior

02:30 – 06:05 Eliminatorie Trap femminile

08:00 Finale Trap maschile junior

09:15 Finale Trap femminile

Venerdì 7 settembre

01:30 – 09:10 Eliminatorie Trap misto

10:30 Finale Trap misto

Sabato 8 settembre

01:30 – 05:00 Eliminatorie Trap misto junior

01:30 – 08:15 Double Trap maschile

01:30 – 08:15 Double Trap maschile junior

07:00 Finale Trap misto junior

Lunedì 10 settembre

01:30 – 06:30 Eliminatorie Skeet maschile junior

02:05 – 07:50 Eliminatorie Skeet femminile

Martedì 11 settembre

01:30 – 04:50 Eliminatorie Skeet maschile junior

02:05 – 05:50 Eliminatorie Skeet femminile

07:45 Finale Skeet maschile junior

09:00 Finale Skeet femminile

Giovedì 13 settembre

01:30 – 07:25 Eliminatorie Skeet femminile junior

02:05 – 09:25 Eliminatorie Skeet maschile

Venerdì 14 settembre

01:30 – 05:00 Eliminatorie Skeet femminile junior

02:05 – 07:00 Eliminatorie Skeet maschile

08:15 Finale Skeet femminile junior

09:30 Finale Skeet maschile













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it