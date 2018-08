Tiro a volo, Mondiali 2018: i favoriti del trap misto. Giovanni Pellielo e Jessica Rossi per una fantastica accoppiata

Si avvicinano i Mondiali di tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terrà la rassegna iridata junior e senior. Nei primi giorni spazio al trap: venerdì 7 settembre si terranno qualificazioni e finali del trap misto, che vedranno ai nastri di partenza due coppie azzurre.

Punta ad una clamorosa e fantastica accoppiata la squadra azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo: i due, freschi vincitori proprio in questa specialità, che esordirà alle Olimpiadi a Tokyo 2020, del titolo europeo pochi giorni fa a Leobersdorf, in Austria, vogliono completare l’opera con il titolo iridato.

L’Italia, come da regolamento, avrà facoltà di schierare una seconda coppia ai nastri di partenza: saranno in pedana anche Silvana Stanco e Valerio Grazini, che cercheranno la qualifica alla finale. Ricordiamo che le migliori quattro coppie staccheranno il pass per i Giochi Olimpici.

Le coppie in gara saranno in tutto 51 da 30 diversi Paesi: ben 21 Nazioni schiereranno infatti due coppie, e nove una soltanto. Certamente il pericolo numero uno arriva dalla Spagna e risponde ai nomi di Antonio Bailon e Fatima Galvez. Anche la seconda coppia iberica, composta da Antonio Fernandez e Beatriz Martinez, potrebbe essere molto pericolosa.

Diverse coppie invece appaiono alla ricerca di conferme, con uno dei due tiratori più quotato dell’altro. Potrebbero inserirsi così anche i sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, nonché gli sloveni Bostjan e Jasmina Macek e le coppie di Kuwait, Qatar ed Oman.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

robertosantangelo@oasport.it