Tiro a volo, Mondiali 2018: come vederli in tv e streaming. Il programma e gli orari

Terminati i festeggiamenti a seguito del dominio incontrastato agli Europei, la nazionale italiana di tiro a volo è pronta a scendere in pedana per un altro evento di prestigio. A Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terranno i Mondiali riservati alle categorie senior e junior della seguente disciplina. Quest’anno, oltre naturalmente ai titoli iridati, ciascuna specialità mette a disposizione i primi quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (ad eccezione del double trap, escluso dal programma a cinque cerchi).

Il calendario si suddivide come di consueto in una parte dedicata esclusivamente al trap e una allo skeet, con le gare di fossa olimpica protagoniste nella prima metà della rassegna (dal 2 all’8 settembre). Le finali dei Mondiali di tiro a volo 2018 saranno visibili in streaming sul sito ISSF, attualmente non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro. Di seguito il programma completo (ora italiana):

Domenica 2 settembre

01:30 – 07:50 Eliminatorie Trap femminile junior

02:00 – 09:30 Eliminatorie Trap maschile

Lunedì 3 settembre

01:30 – 05:00 Eliminatorie Trap femminile junior

02:00 – 07:05 Eliminatorie Trap maschile

08:30 Finale Trap femminile junior

09:45 Finale Trap maschile

Mercoledì 5 settembre

01:30 – 06:55 Eliminatorie Trap maschile junior

02:30 – 08:10 Eliminatorie Trap femminile

Giovedì 6 settembre

01:30 – 04:50 Eliminatorie Trap maschile junior

02:30 – 06:05 Eliminatorie Trap femminile

08:00 Finale Trap maschile junior

09:15 Finale Trap femminile

Venerdì 7 settembre

01:30 – 09:10 Eliminatorie Trap misto

10:30 Finale Trap misto

Sabato 8 settembre

01:30 – 05:00 Eliminatorie Trap misto junior

01:30 – 08:15 Double Trap maschile

01:30 – 08:15 Double Trap maschile junior

07:00 Finale Trap misto junior

Lunedì 10 settembre

01:30 – 06:30 Eliminatorie Skeet maschile junior

02:05 – 07:50 Eliminatorie Skeet femminile

Martedì 11 settembre

01:30 – 04:50 Eliminatorie Skeet maschile junior

02:05 – 05:50 Eliminatorie Skeet femminile

07:45 Finale Skeet maschile junior

09:00 Finale Skeet femminile

Giovedì 13 settembre

01:30 – 07:25 Eliminatorie Skeet femminile junior

02:05 – 09:25 Eliminatorie Skeet maschile

Venerdì 14 settembre

01:30 – 05:00 Eliminatorie Skeet femminile junior

02:05 – 07:00 Eliminatorie Skeet maschile

08:15 Finale Skeet femminile junior

09:30 Finale Skeet maschile













Foto: pagina Facebook FITAV