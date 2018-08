Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: nello skeet a squadre un oro, un argento ed un bronzo per l’Italia

L’Italia non tradisce mai: agli Europei di tiro a volo oggi sono andate in scena le gare a squadre dello skeet e le tre formazioni azzurre impegnate hanno conquistato una medaglia di ogni metallo. Dalla categoria senior arrivano l’argento della squadra maschile ed il bronzo di quella femminile, mentre è d’oro il team maschile della categoria junior.

Alessandro Calonaci, Elia Sdruccioli e Matteo Chiti hanno battuto nell’atto conclusivo la Repubblica Ceca per 52-50. Per Calonaci si tratta del secondo oro, dopo quello individuale, mentre Sdruccioli proverà ad imitarlo domani, nella prova a coppie miste assieme a Giada Longhi, a sua volta d’oro nell’individuale. L’azzurrina oggi non ha tirato, in quanto al femminile l’Italia non schierava un team.

Riscattano parzialmente la delusione dell’individuale Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti, sconfitti dalla Slovacchia in finale per 54-56, dopo aver firmato uno strepitoso 59/60 in semifinale contro la Germania. Per Giancarlo Tazza la rassegna continentale termina qui, mentre gli altri due tiratori saranno impegnati nello skeet misto di domani.

Sconfitta contro la Slovacchia, stavolta in semifinale, anche per Diana Bacosi, Chiara Cainero e Katiuscia Spada, che poi trovano un fantastico 57/60 contro Cipro, che vale alle azzurre la medaglia di bronzo. Domani Bacosi gareggerà con Rossetti, mentre la seconda coppia azzurra sarà composta da Cainero e Filippelli.

Di seguito tutti i risultati di giornata

Skeet maschile senior

Finalissima

Italia-Slovacchia 54-56

Finale 3° posto

Russia-Germania 55-55 (12-7 allo shoot off)

Semifinali

Russia-Italia 50-59

Repubblica Ceca-Germania 53-44

Quarti di finale

Russia-Cipro 52-51

Gran Bretagna-Italia 51-52

Norvegia-Repubblica Ceca 53-55

Germania-Svezia 54-53

Skeet femminile senior

Finalissima

Slovacchia-Germania 47-45

Finale 3° posto

Italia-Cipro 57-41

Semifinali

Italia-Slovacchia 51-54

Cipro-Germania 40-42

Quarti di finale

Italia bye

Slovacchia-Repubblica Ceca 50-42

Cipro-Polonia 46-46 (Cipro meglio piazzata nelle eliminatorie)

Germania bye

Skeet maschile junior

Finalissima

Repubblica Ceca-Italia 50-52

Finale 3° posto

Cipro-Russia 46-47

Semifinali

Repubblica Ceca-Cipro 55-46

Russia-Italia 50-51

Quarti di finale

Repubblica Ceca-Ungheria 48-38

Turchia-Cipro 44-46

Russia-Germania 50-48

Italia-Francia non disputata per ritiro della Francia

Skeet femminile junior

Finalissima

Russia-Repubblica Ceca 40-42

Finale 3° posto

Slovacchia-Germania 37-37 (5-6 allo shoot off)

Semifinali

Russia-Slovacchia 43-42

Germania-Repubblica Ceca 39-41













Foto: FITAV

