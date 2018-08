Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: nel trap junior femminile azzurrine tutte in corsa per l’accesso alla finale

Va in archivio la prima giornata degli Europei di tiro a volo: nel trap junior femminile buone notizie per l’Italia. Le nostre tre azzurrine sono tutte in lotta per l’accesso alla finale e per di più al momento sono in vetta alla classifica a squadre, dove hanno ormai praticamente la certezza di portare a casa una medaglia. Decisivi gli ultimi 50 piattelli, in programma domani al termine della prima giornata di gare della categoria senior.

Nella classifica individuale, guidata nettamente dalla russa Daria Semanova, con 72/75, la nostra Sofia Littame è seconda ex aequo con 69, mentre Erica Sessa al momento è sesta (ultimo posto utile all’accesso alla finale), assieme ad altre due atlete, con 67/75. Nulla è pregiudicato al momento neppure per Giula Grassia, nel gruppetto delle tiratrici al nono posto a quota 66.

Classifica individuale (Top 10)

1 SEMIANOVA Daria RUS 72

2 RECASENS Loemy FRA 69

3 LITTAME Sofia ITA 69

4 FERGUSSON Rebecca Aimee GBR 68

5 MURCHE Kathrin GER 68

6 SESSA Erica ITA 67

7 ALI Selin BUL 67

8 HRDLICKOVA Zina CZE 67

9 JANECKOVA Katerina CZE 66

10 GRASSIA Giulia ITA 66

Nella classifica a squadre le tre azzurrine guidano con 202/225 e, a 150 piattelli dal termine hanno due lunghezze di margine sulla Gran Bretagna, seconda a quota 200, e cinque sulla Repubblica Ceca, terza con 197. Si preannuncia una lunga e serrata lotta a tre, ma una medaglia è praticamente certa: la Germania, quarta, è già molto staccata, a quota 184.

Classifica a squadre

1 Italia 202 (Littame 69 – Sessa 67 – Grassia 66)

2 Gran Bretagna 200 (Fergusson 68 – Campos-Martyn 66 – Hall 66)

3 Repubblica Ceca 197 (Hrdlickova 67 – Janeckova 66 – Vojkuvkova 64)

4 Germania 184 (Murche 68 – Brandt 62 – Meyer 54)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FITAV

robertosantangelo@oasport.it