Canottaggio, Europei 2018: il programma, gli orari e tutti gli azzurri in gara giorno per giorno

Scatteranno domani gli Europei di canottaggio: tra sabato e domenica saranno assegnati 17 titoli continentali. Andiamo a scoprire il calendario delle gare e a che ora saranno in gara i 16 equipaggi italiani. Per i turni successivi alle batterie, la presenza di azzurri in gara, come segnalato, è da considerarsi eventuale.

Di seguito il calendario completo degli Europei di canottaggio:

Giovedì 2 agosto

10:30 Due senza senior femminile – Batterie (Alessandra Patelli, Sara Bertolasi)

10:42 Due senza senior maschile – Batterie (Matteo Lodo, Domenico Montrone)

11:00 Quattro senza senior femminile – Batterie (Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi)

11:12 Quattro senza senior maschile – Batterie (Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo)

11:30 Quattro di coppia senior femminile – Batterie (Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli)

11:42 Quattro di coppia senior maschile – Batterie (Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

11:54 Doppio senior femminile – Batterie (Valentina Iseppi, Alessandra Montesano)

12:06 Doppio senior maschile – Batterie (Simone Martini, Romano Battisti)

12:24 Singolo senior femminile – Batterie (Kiri Tontodonati)

12:36 Singolo senior maschile – Batterie (Emanuele Fiume)

13:00 Singolo pesi leggeri femminile – Batterie (Clara Guerra)

13:12 Singolo pesi leggeri maschile – Batterie (Martino Goretti)

13:30 Doppio pesi leggeri femminile – Batterie (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

13:48 Doppio pesi leggeri maschile – Batterie (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

14:06 Otto senior maschile – Batterie (Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)

14:18 Due senza senior maschile – Ripescaggi (ev. Matteo Lodo, Domenico Montrone)

14:30 Quattro senza senior maschile – Ripescaggi (ev. Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo)

Venerdì 3 agosto

10:30 Quattro di coppia senior maschile – Ripescaggi (ev. Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

10:36 Doppio senior femminile – Ripescaggi (ev. Valentina Iseppi, Alessandra Montesano)

10:42 Doppio senior maschile – Ripescaggi (ev. Simone Martini, Romano Battisti)

10:48 Singolo senior femminile – Ripescaggi (ev. Kiri Tontodonati)

11:00 Singolo senior maschile – Ripescaggi (ev. Emanuele Fiume)

11:12 Doppio pesi leggeri femminile – Ripescaggi (ev. Valentina Rodini, Federica Cesarini)

11:18 Doppio pesi leggeri maschile – Ripescaggi (ev. Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

11:30 Singolo pesi leggeri femminile – Ripescaggi (ev. Clara Guerra)

11:42 Singolo pesi leggeri maschile – Ripescaggi (ev. Martino Goretti)

11:48 Quattro di coppia pesi leggeri maschile – Preliminary Race (Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti, Matteo Mulas)

11:54 Due senza senior femminile – Ripescaggi (ev. Alessandra Patelli, Sara Bertolasi)

12:06 Quattro senza senior femminile – Ripescaggi (ev. Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi)

12:12 Quattro di coppia senior femminile – Ripescaggi (ev. Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli)

12:24 Otto senior femminile – Preliminary Race (Italia assente)

12:30 Otto senior maschile – Ripescaggi (ev. Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)

12:36 Due senza senior maschile – Finale C (ev. Matteo Lodo, Domenico Montrone)

12:42 Due senza senior maschile – Semifinali (ev. Matteo Lodo, Domenico Montrone)

12:54 Quattro senza senior maschile – Semifinali (ev. Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo)

Sabato 4 agosto

10:00 Singolo senior maschile – Semifinali C/D (ev. Emanuele Fiume)

10:12 Due senza senior femminile – Finale B (ev. Alessandra Patelli, Sara Bertolasi)

10:18 Due senza senior maschile – Finale B (ev. Matteo Lodo, Domenico Montrone)

10:24 Quattro senza senior femminile – Finale B (ev. Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi)

10:30 Quattro senza senior maschile – Finale B (ev. Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo)

10:36 Quattro di coppia senior femminile – Finale B (ev. Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli)

10:42 Quattro di coppia senior maschile – Finale B (ev. Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

10:48 Doppio senior femminile – Finale B (ev. Valentina Iseppi, Alessandra Montesano)

10:54 Singolo pesi leggeri maschile – Semifinali (ev. Martino Goretti)

11:06 Doppio senior maschile – Semifinali (ev. Simone Martini, Romano Battisti)

11:18 Singolo senior maschile – Semifinali (ev. Emanuele Fiume)

11:30 Doppio pesi leggeri femminile – Semifinali (ev. Valentina Rodini, Federica Cesarini)

11:42 Doppio pesi leggeri maschile – Semifinali (ev. Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

12:03 Quattro di coppia pesi leggeri maschile – Finale A (Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti, Matteo Mulas)

12:15 Due senza senior femminile – Finale A (ev. Alessandra Patelli, Sara Bertolasi)

12:30 Due senza senior maschile – Finale A (ev. Matteo Lodo, Domenico Montrone)

12:45 Quattro senza senior femminile – Finale A (ev. Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi)

13:00 Quattro senza senior maschile – Finale A (ev. Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo)

13:15 Quattro di coppia senior femminile – Finale A (ev. Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli)

13:30 Quattro di coppia senior maschile – Finale A (ev. Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

13:45 Doppio senior femminile – Finale A (Valentina Iseppi, Alessandra Montesano)

14:00 Otto senior femminile – Finale A (Italia assente)

Domenica 5 agosto

10:30 Singolo senior maschile – Finale D (ev. Emanuele Fiume)

10:36 Singolo pesi leggeri maschile – Finale C (ev. Martino Goretti)

10:42 Doppio senior maschile – Finale C (ev. Simone Martini, Romano Battisti)

10:48 Singolo senior maschile – Finale C (ev. Emanuele Fiume)

10:54 Doppio pesi leggeri maschile – Finale C (ev. Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

11:00 Singolo pesi leggeri femminile – Finale B (ev. Clara Guerra)

11:06 Singolo pesi leggeri maschile – Finale B (ev. Martino Goretti)

11:12 Doppio senior maschile – Finale B (ev. Simone Martini, Romano Battisti)

11:18 Singolo senior femminile – Finale B (ev. Kiri Tontodonati)

11:24 Singolo senior maschile – Finale B (ev. Emanuele Fiume)

11:30 Doppio pesi leggeri femminile – Finale B (ev. Valentina Rodini, Federica Cesarini)

11:36 Doppio pesi leggeri maschile – Finale B (ev. Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

12:03 Singolo pesi leggeri femminile – Finale A (ev. Clara Guerra)

12:15 Singolo pesi leggeri maschile – Finale A (ev. Martino Goretti)

12:30 Doppio senior maschile – Finale A (ev. Simone Martini, Romano Battisti)

12:45 Singolo senior femminile – Finale A (ev. Kiri Tontodonati)

13:00 Singolo senior maschile – Finale A (ev. Emanuele Fiume)

13:15 Doppio pesi leggeri femminile – Finale A (ev. Valentina Rodini, Federica Cesarini)

13:30 Doppio pesi leggeri maschile – Finale A (ev. Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

13:45 Otto senior maschile – Finale A (Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)













Foto: Federcanottaggio

