Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: nel trap junior maschile Matteo Marongiu è il migliore degli azzurrini

Va definitivamente in archivio la prima giornata degli Europei di tiro a volo: anche nel trap junior maschile giungono buone notizie per l’Italia. Almeno due dei tre azzurrini sono in lotta per l’accesso alla finale e per di più al momento il nostro team è al secondo posto nella classifica a squadre, dove ha ormai praticamente la certezza di portare a casa una medaglia. Decisivi gli ultimi 50 piattelli, in programma domani al termine della prima giornata di gare della categoria senior.

Nella classifica individuale, guidata da una coppia con 74/75, il nostro Matteo Marongiu è terzo ex aequo con altri tre atleti a quota 73, mentre Teo Petroni si trova nel gruppetto dei tiratori al nono posto a quota 71. Leggermente attardato Lorenzo Ferrari, 14° a quota 69, per il quale appare difficile una rimonta verso la zona qualificazione, distante quattro piattelli.

Classifica individuale (Top 15)

1 LING Theo Andrew GBR 74

2 PALACKY Jan CZE 74

3 BOURGUE Clement Francis Andre FRA 73

4 VIEIRA DA SILVA Manuel POR 73

5 BECCARI Fabio CZE 73

6 MARONGIU Matteo ITA 73

7 ILBILGI Murat TUR 72

8 MARTINEZ TORRES Adria ESP 72

9 RUUTANA Teemu Antero FIN 71

10 MAEKELAE Juho Johannes FIN 71

11 PETRONI Teo ITA 71

12 ISAEV Dmitrii RUS 71

13 KOPRA Vili FIN 70

14 FERRARI Lorenzo ITA 69

15 CHALOUPKA Bedrich CZE 69

Nella classifica a squadre i tre azzurrini sono secondi con 213/225, a tre lunghezze dalla Repubblica Ceca, al comando a quota 216, mentre la Finlandia è terza a 212. Si preannuncia, a 150 piattelli dalla conclusione, una gara a tre, con il podio che dovrebbe essere affare tra queste tre nazioni: la Gran Bretagna, quarta, è a quota 206.

Classifica a squadre

1 Repubblica Ceca 216

2 Italia 213

3 Finlandia 212

4 Gran Bretagna 206

5 Francia 204

6 Spagna 202

7 Germania 195

8 Slovenia 195













Foto: FITAV

robertosantangelo@oasport.it