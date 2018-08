Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: l’Italia prova a chiudere in bellezza con lo skeet misto

Le ultime due prove degli Europei di tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, saranno quello dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-FIlippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli.

Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno infatti ben 29 le coppie al via, e gli avversari più temibili saranno certamente i ciprioti Achilleos-Andreou, i francesi Terras-Anastassiou, gli slovacchi Zemko-Bartekova, e, soprattutto, i britannici Hill-Llewellin, che, come gli azzurri, non hanno brillato nella prova individuale e sono desiderosi di riscatto.

Tra gli juniores invece il campo partenti sarà molto più ridotto, con sole 12 coppie ai nastri di partenza: occhio ai cechi Lang-Sindelarova, ai ciprioti Panagi-Eleftheriou, ed alle due coppie russe, Ivanov-Zhadnova e Danilenkov-Batyrshina. Ottime possibilità di medaglia per tutte le nostre formazioni.













