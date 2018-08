Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: Jessica Rossi all’assalto del trono continentale nel trap femminile

Scatteranno tra pochi minuti gli Europei di tiro a volo: oggi alle ore 12.15 inizieranno le eliminatorie del trap femminile junior, mezz’ora più tardi inizieranno gli uomini, sempre nella categoria junior. Domani però scatterà la rassegna continentale anche per la categoria senior: prime serie di piattelli per le donne del trap (specialità olimpica). Come sempre andranno in finale le prime sei classificate dopo 125 piattelli.

Favorita numero uno per il trono europeo della specialità è Jessica Rossi, che in terra austriaca cercherà di aggiungere un nuovo alloro alla sua già invidiabile bacheca. Al suo fianco Maria Lucia Palmitessa, che pur essendo ancora junior prenderà parte alla gara senior e sarà la più giovane tra le 39 in competizione (da 21 Paesi), e Federica Caporuscio: per la classe 1989 sarebbe un ottimo risultato già l’ingresso in finale.

Le avversarie per le tre azzurre non mancheranno, a partire da quella che sulla carta è il pericolo principale, ovvero l’iberica Fatima Galvez. Saranno della partita anche la finlandese Satu Makela-Nummela, le slovacche Zuzana Rehak Stefecekova e Jana Spotakova, nonché la sammarinese Alessandra Perilli, la quale sicuramente ha le carte in regola per centrare la finale.













Foto: Pagina Facebook Jessica Rossi

