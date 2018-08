Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: Giada Longhi ed Alessandro Calonaci campioni d’Europa nello skeet junior!!!

Continuano a tingersi d’azzurro gli Europei di tiro a volo di Leobersdorf: in Austria arrivano altri due ori per l’Italia nelle finali dello skeet, categoria junior. I nuovi campioni del Vecchio Continente infatti sono Giada Longhi tra le donne ed Alessandro Calonaci tra gli uomini.

Nella gara femminile Giada Longhi, unica azzurrina in gara, ha sbaragliato la concorrenza, vincendo il titolo continentale dopo aver chiuso la finale con 49/60, battendo la ceca Anna Sidelarova, che si è fermata a 48. Eliminata in terza posizione la tedesca Eva-Tamara Reichert, con 40/50. Si ferma ai piedi del podio la corsa della russa Zilia Batyrshina, fuori con 32/40, mentre quinta si è classificata l’olandese Esmee van der Veen a quota 22/30. Prima delle eliminate, al sesto posto, la ceca Zuzana Zaoralova con 13/20.

Nella gara maschile Alessandro Calonaci ha superato il danese Alexander Karlsen per 52-50 ed ha conquistato il titolo europeo. Terzo classificato l’altro danese Emil Petersen, eliminato con 42/50. Medaglia di legno per il ceco Richard Klika con 33/40, mentre quinto è giunto in finlandese Eetu Kallioinen

Eliminato allo shoot off Elia Sdruccioli dopo il 118/125 in qualifica, undicesimo Matteo Chiti con 116. Nella classifica a squadre l’Italia ha chiuso seconda con 353/375 alle spalle della Repubblica Ceca (360), sabato ai quarti sarà attesa quindi dalla Francia, che ha chiuso settima.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it