Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: eliminatorie delle skeet femminile in chiaroscuro per le azzurre

Prima giornata di gare in chiaroscuro per lo skeet femminile senior agli Europei di tiro a volo: nelle prime due serie di piattelli la migliore è Chiara Cainero, con un piattello di margine su Katiuscia Spada e Diana Bacosi. L’Italia è al terzo posto nella classifica a squadre, ad una sola lunghezza dal duo di testa.

Nell’individuale, in testa da sola, con un perfetto 50/50, c’è la cipriota Andri Eleftheriou, mentre la Cainero, da poco rientrata alle gare dopo la maternità, è al sesto posto, in un gruppo con 5 atlete, con 46/50. Un piattello più indietro, con 45/50 troviamo Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Katiuscia Spada, in compagnia di altre dieci tiratrici.

Nella classifica a squadre il Bel Paese è terzo con 136/150, alle spalle di Germania e Cipro, appaiate a quota 137. Sarebbe importante per le azzurre arrivare tra le prime due per evitare i quarti sabato, e passare direttamente alle semifinali. Sono infatti soltanto sei le formazioni in gara, con Polonia e Repubblica Ceca quarte con 131 e la Slovacchia sesta con 129.

Domattina le altre tre serie e, a seguire, la finale.













Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it