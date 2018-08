Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: Chiara Cainero centra la finale nello skeet, eliminati tutti gli altri azzurri

Ci sarà una sola azzurra in finale nelle prove individuali dello skeet agli Europei di tiro a volo in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria: Chiara Cainero, da poco rientrata alle gare dopo la maternità, si è classificata quinta dopo lo shoot off e andrà a giocarsi le medaglie. Out tutti gli altri azzurri.

Nella gara femminile, Cainero ha chiuso quinta con 118/125, mentre più indietro sono terminate le altre azzurre: Diana Bacosi si è classificata 11ma con 115, Katiuscia Spada si è attestata in 13ma piazza con 114. Nella classifica a squadre l’Italia ha chiuso in testa con 347/375 e domani eviterà i quarti, partendo direttamente dalle semifinali contro la vincente di Slovacchia-Repubblica Ceca.

Nella gara maschile doppia beffa per gli azzurri: Riccardo Filippelli (75/75 oggi) e Gabriele Rossetti hanno totalizzato 121/125 e sono giunti settimi, primi degli esclusi dalla finale per un solo piattello. Attardato Giancarlo Tazza, male oggi, 36° con 117. Nella classifica a squadre Italia quinta con 359/375: domani ai quarti saremo opposti alla Gran Bretagna.













Foto: Profilo Facebook FITAV

