Tiro a volo, Europei Leoberdorf 2018: per l’Italia un oro ed un argento nello skeet misto

Chiusura trionfale per l’Italia agli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria, oggi erano in programma le gare dello skeet misto. Gli azzurri terminano un’edizione ricchissima di medaglie in grande stile, con un oro nella categoria junior ed un argento in quella senior. Il Bel Paese, naturalmente, vince a mani basse il medagliere.

Nella categoria junior Giada Longhi ed Elia Sdruccioli battono in finale Repubblica Ceca 1 per 52-49, mentre al terzo posto chiude Russia 2 con 40/50. Resta ai piedi del podio Germania 2 con 31/40, mentre al quinto posto termina Germania 1 con 23/30. Sesta e prima delle eliminate in finale la Romania, che aveva chiuso in testa le eliminatorie, con 14/20.

Nella categoria senior l’argento è di Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, che dopo aver chiuso al primo posto le qualificazioni, cedono il passo soltanto a Francia 1, per 53-55. Al terzo posto Germania 1, con 44/50, mentre la medaglia di legno va a Gran Bretagna 1, con 34/40. Quinto posto per Ucraina 1, a quota 24/30, mentre a sorpresa fuori per primi nella finale a sei Chiara Cainero e Riccardo Filippelli, con 14/20.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Riccardo Filippelli

roberto.santangelo@oasport.it