Tiro a volo, Europei 2018: programma, orari e tv di giovedì 2 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Finalmente le prime medaglie agli Europei di tiro a volo: a Leobersdorf secondo giorno di gare dedicato al trap junior con le ultime due serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Esordio per la categoria senior, che andrà in pedana per le prime due serie di qualificazione. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione.

Nel trap maschile junior Matteo Marongiu e Teo Petroni, in corsa per la finale, saranno affiancati da Lorenzo Ferrari: in gara 41 atleti da 20 diversi Paesi. Nel trap femminile junior Giulia Grassia, Erica Sessa e Sofia Littame sono tutte in corsa per la finale ed in testa nella classifica a squadre. Le atlete in gara sono soltanto 21, da 13 Nazioni.

Nella categoria senior, nel trap femminile in gara per l’Italia Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, mentre le iscritte totali saranno 38, con 7 team per la classifica a squadre. Nel trap maschile gli azzurri saranno Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri.

Di seguito il calendario completo della seconda giornata di gare della manifestazione continentale.

Giovedì 2 agosto

08:30 Qualificazioni Trap femminile (Federica Caporuscio, Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi)

08:30 Qualificazioni Trap maschile (Emanuele Buccolieri, Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis)

12:40 Qualificazioni Trap femminile Junior (Giulia Grassia, Erica Sessa, Sofia Littame)

12:40 Qualificazioni Trap maschile Junior (Matteo Marongiu, Teo Petroni, Lorenzo Ferrari)

15.15 Eventuali shoot off Trap femminile Junior

15.45 Eventuale shoot off Trap maschile Junior

16.30 Finale Trap femminile Junior

17.30 Finale Trap maschile Junior













Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it