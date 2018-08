Tiro a segno, Mondiali 2018: pubblicata l’entry list. Tutti gli iscritti dell’Italia

Sono 34 gli italiani iscritti ai Mondiali di tiro a segno: dal 2 al 14 settembre a Changwon, prenderanno parte alla rassegna iridata 19 tiratori nella categoria senior e 15 nella categoria junior. Non si tratta di un elenco di convocati, e per questo alcuni nomi potranno variare, ma la lista definitiva non si discosterà molto da questa.

Al momento nessuno dei principali interpreti nostrani di questo sport manca all’appello. Di seguito l’elenco completo degli iscritti dell’Italia ai Mondiali di tiro a segno:

ALBERIGI Manuela

ARMIRAGLIO Riccardo

BACCI Lorenzo

BADARACCHI Mauro

BENETTI Sofia (junior)

CAMPOSTRINI Giulia (junior)

CHATZIPLIS Alexandros (junior)

CHELLI Tommaso

CONTE Giuseppe (junior)

DE NICOLO Marco

DI MARTINO Dario

DISTEFANO Alessio

FORMICHELLA Carmine (junior)

GABRIELLI Nicole (junior)

GAMBARO Barbara

GIORDANO Giuseppe

LESTI Rebecca

MAZZETTI Riccardo

MINGOZZI Niccolo (junior)

MONNA Paolo (junior)

MORASSUT Andrea (junior)

PEZZI Giovanni (junior)

PIZZI Elena (junior)

RICCIO Davide

SARAVALLI Simone (junior)

SENA Sabrina

SPILOTRO Andrea

SUPPINI Marco (junior)

UNTERPERTINGER Georg

VARRICCHIO Maria (junior)

VECCARO Margherita Brigida (junior)

WEITHALER Simon

ZIVIANI Martina

ZUBLASING Petra













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS

roberto.santangelo@oasport.it