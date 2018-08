The Rugby Championship 2018: Sudafrica-Argentina 34-21. Gli Springboks rimontano e battono i Pumas

Il Sudafrica ha risposto alla Nuova Zelanda ed ha battuto con bonus offensivo l’Argentina nella prima giornata del The Rugby Championship: gli Springboks infatti hanno rimontato e superato i Pumas per 34-21 in un incontro che ha visto ben nove mete, sei per i padroni di casa e tre per gli ospiti.

La prima frazione si era aperta con la meta non trasformata all’8′ da parte di Am, mentre gli ospiti avevano risposto con Sanchez, che al quarto d’ora si era messo in proprio, prima andando in meta e poi centrando la trasformazione del sorpasso. Al 27′ Matera aumentava il vantaggio degli ospiti trovando la seconda meta sudamericana, con Sanchez che dalla piazzola convertiva per il 5-14. Sussulto sudafricano con la meta non trasformata di Dyantyi al 32′, che mandava le formazioni al riposo sul 10-14.

Nella ripresa ecco l’assolo dei padroni di casa: al 42′ ecco la seconda meta personale di Dyantyi, finalmente Pollard centrava i pali per la trasformazione, poi saliva in cattedra Mapimpi, in meta al 49′ (bonus offensivo) ed al 53′, per il 27-14. Moroni trovava la terza meta ospite al 67′ con la trasformazione di Sanchez che riportava i Pumas a distanza di break, sul 21-27, ma a spegnere le velleità ospiti ci pensava de Klerk al minuto 70, con la meta, trasformata da Pollard (2/6) che fissava lo score sul 34-21 finale.













Foto: Profilo Twitter BBC Sport

