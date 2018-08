LIVE Lazio-Napoli, Serie A in DIRETTA: sfida pirotecnica all’Olimpico. Duello Insigne-Immobile, parte il campionato

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Napoli, anticipo serale della prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Allora, si parte, in una giornata a dir poco triste: i funerali di Stato per il disastro di Genova e i calciatori che scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Un big match quello dell’Olimpico tra due squadre di alto rango del torneo nazionale: i partenopei reduci dalla straordinaria stagione passata, conclusa a quota 91 punti, ripartono da un nuovo allenatore, ovvero Carlo Ancelotti. L’allenatore emiliano, dopo le sue esperienze all’estero, torna in Italia dopo 9 anni, allenando per la prima volta un club del Sud. Una sfida per il tecnico nostrano che avrà il duro compito di imporre la propria filosofia in un contesto nel quale il lavoro di Maurizio Sarri ha lasciato una traccia indelebile. Una squadra che è rimasta, con l’eccezione di Jorginho, la stessa dell’anno scorso. E’ dunque all’insegna della continuità del proprio roster che Ancelotti vorrà farsi strada.

Lo stesso discorso riguarda i biancocelesti. La società del presidente Claudio Lotito è riuscita a trattenere i grandi calciatori della rosa (Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Ciro Immobile) e da loro ripartirà per un’altra annata dove l’obiettivo sarà centrare l’obiettivo qualificazione in Champions League, svanito nell’ultima giornata di campionato nello scorso campionato nello scontro diretto con l’Inter. Non sarà al meglio la compagine laziale: non ci saranno gli squalificati Leiva, Lulic e Patric e l’infortunato Berisha. Debutto per Acerbi e Badelj, mentre l’altro acquisto Correa partirà dalla panchina. Non ci sarà neanche Lukaku, escluso dalla lista dei convocati per infortunio.

Sul fronte partenopeo pochi dubbi: ad eccezione di Karnezis, gli altri dieci che sfideranno la Lazio erano già nell’organico del precedente torneo, con la variante tattica di Hamsik nel ruolo di metodista davanti alla difesa. Al centro dell’attacco ci sarà molto probabilmente Milik e non Mertens, insieme ad Insigne e a Callejon. Lorenzo il Magnifico, un po’ in ombra nel pre-campionato, va in cerca della prestazione e magari del gol nella sfida della sfida con il suo amico Ciro Immobile (capocannoniere della Serie A l’anno scorso con 29 reti insieme a Mauro Icardi). Lui di Frattamaggiore e Ciro di Torre Annunziata, uniti dal sogno promozione ai tempi del Pescara e spesso avversari, sono pronti a regalare grandi emozioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

