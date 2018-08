The Rugby Championship 2018: Australia-Nuova Zelanda 13-38. I Wallabies crollano nella ripresa, Sydney espugnata dagli All Blacks

Dura 40′ l’equilibrio nel match d’esordio del The Rugby Championship tra Australia e Nuova Zelanda: i Wallabies spariscono dal campo nella ripresa e gli All Blacks maramaldeggiano in quel di Sydney, trovando anche il punto di bonus, avendo marcato ben sei mete contro una degli avversari. Punteggio finale 13-38.

Eppure nel primo tempo a partire meglio era stata l’Australia, capace di sbloccare il risultato da piazzato con Hodge al minuto 11, trovando il 6-0 al 22′ questa volta grazie al piede di Foley. Proprio nell’ultimo giro di lancette della prima frazione arrivava la meta di Smith, non trasformata, a riaprire la contesa, con i padroni di casa al riposo in vantaggio, ma soltanto per 6-5.

Nella ripresa show targato Nuova Zelanda: ad intervalli di 10′ gli All Blacks vanno in meta. Inizia al 44′ Goodhue, con trasformazione di Barrett, che al 54′ si mette in proprio andando a schiacciare in mezzo ai pali prima di trasformare nuovamente, infine al 64′ marca Retallick, che regala il bonus offensivo agli ospiti, con la terza conversione consecutiva di Barrett che porta lo score sul 6-26. Sussulto dei padroni di casa con Maddocks, che al 68′ sigla l’unica meta dei Wallabies, trasformata da Foley, poi ancora monologo ospite con le due mete ravvicinate di Naholo, al 75′ ed al 76′ (trasformata da Barrett soltanto la seconda), che fissano il punteggio sul 13-38 finale.













Foto: Lorenzo Di Cola

