Calendario Serie A 2018-2019: tutte le date, le giornate, le partite turno per turno. Programma, orari e tv

La Serie A 2018-2019 si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, un campionato caratterizzato dalla presenza di grandi fuoriclasse tra cui spicca Cristiano Ronaldo. Le venti squadre si daranno battaglia nel corso di un’annata davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionanti: si incomincia nel weekend del 18-20 agosto e si terminerà il 26 maggio, in mezzo 38 giornate e tanto show. Si giocherà anche durante le festività natalizie (con l’inedito boxing day a Santo Stefano), previsti tre turni infrasettimanali e cinque soste (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre, 24 marzo e 6-13 gennaio).

Di seguito il calendario completo della Serie A 2018-2019, giornata per giornata. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky (sette a giornata) e in diretta streaming su Dazn (tre a giornata).

1ª GIORNATA 18 ago 18.00 Chievo-Juventus 18 ago 20.30 Lazio-Napoli 19 ago 18.00 Torino-Roma 19 ago 20.30 Bologna-SPAL 19 ago 20.30 Empoli-Cagliari 19 ago 20.30 Milan-Genoa 19 ago 20.30 Parma-Udinese 19 ago 20.30 Sampdoria-Fiorentina 19 ago 20.30 Sassuolo-Inter 20 ago 20.30 Atalanta-Frosinone

2ª GIORNATA 25 ago 18.00 Juventus-Lazio 25 ago 20.30 Napoli-Milan 26 ago 18.00 SPAL-Parma 26 ago 20.30 Cagliari-Sassuolo 26 ago 20.30 Fiorentina-Chievo 26 ago 20.30 Frosinone-Bologna 26 ago 20.30 Genoa-Empoli 26 ago 20.30 Inter-Torino 26 ago 20.30 Udinese-Sampdoria 27 ago 20.30 Roma-Atalanta

3ª GIORNATA 31 ago 18.00 Milan-Roma 1 set 20.30 Bologna-Inter 1 set 18.00 Parma-Juventus 2 set 20.30 Fiorentina-Udinese 2 set 20.30 Atalanta-Cagliari 2 set 20.30 Chievo-Empoli 2 set 20.30 Lazio-Frosinone 2 set 20.30 Sampdoria-Napoli 2 set 20.30 Sassuolo-Genoa 2 set 20.30 Torino-Spal

4ª GIORNATA (16 settembre 2018) Cagliari-Milan Empoli-Lazio Frosinone-Sampdoria Genoa-Bologna Inter-Parma Juventus-Sassuolo Napoli-Fiorentina Roma-Chievo SPAL-Atalanta Udinese-Torino

5ª GIORNATA (23 settembre 2018) Bologna-Roma Chievo-Udinese Fiorentina-SPAL Frosinone-Juventus Lazio-Genoa Milan-Atalanta Parma-Cagliari Sampdoria-Inter Sassuolo-Empoli Torino-Napoli

6ª GIORNATA (26 settembre 2018) Atalanta-Torino Cagliari-Sampdoria Empoli-Milan Genoa-Chievo Inter-Fiorentina Juventus-Bologna Napoli-Parma Roma-Frosinone SPAL-Sassuolo Udinese-Lazio

7ª GIORNATA (30 settembre 2018) Bologna-Udinese Chievo-Torino Fiorentina-Atalanta Frosinone-Genoa Inter-Cagliari Juventus-Napoli Parma-Empoli Roma-Lazio Sampdoria-SPAL Sassuolo-Milan

8ª GIORNATA (7 ottobre 2018) Atalanta-Sampdoria Cagliari-Bologna Empoli-Roma Genoa-Parma Lazio-Fiorentina Milan-Chievo Napoli-Sassuolo SPAL-Inter Torino-Frosinone Udinese-Juventus

9ª GIORNATA (21 ottobre 2018) Bologna-Torino Chievo-Atalanta Fiorentina-Cagliari Frosinone-Empoli Inter-Milan Juventus-Genoa Parma-Lazio Roma-SPAL Sampdoria-Sassuolo Udinese-Napoli

10ª GIORNATA (28 ottobre 2018) Atalanta-Parma Cagliari-Chievo Empoli-Juventus Genoa-Udinese Lazio-Inter Milan-Sampdoria Napoli-Roma Sassuolo-Bologna SPAL-Frosinone Torino-Fiorentina

11ª GIORNATA (4 novembre 2018) Bologna-Atalanta Chievo-Sassuolo Fiorentina-Roma Inter-Genoa Juventus-Cagliari Lazio-SPAL Napoli-Empoli Parma-Frosinone Sampdoria-Torino Udinese-Milan

12ª GIORNATA (11 novembre 2018) Atalanta-Inter Chievo-Bologna Empoli-Udinese Frosinone-Fiorentina Genoa-Napoli Milan-Juventus Roma-Sampdoria Sassuolo-Lazio SPAL-Cagliari Torino-Parma

13ª GIORNATA (25 novembre 2018) Bologna-Fiorentina Cagliari-Torino Empoli-Atalanta Genoa-Sampdoria Inter-Frosinone Juventus-SPAL Lazio-Milan Napoli-Chievo Parma-Sassuolo Udinese-Roma

14ª GIORNATA (2 dicembre 2018) Atalanta-Napoli Chievo-Lazio Fiorentina-Juventus Frosinone-Cagliari Milan-Parma Roma-Inter Sampdoria-Bologna Sassuolo-Udinese SPAL-Empoli Torino-Genoa

15ª GIORNATA (9 dicembre 2018) Cagliari-Roma Empoli-Bologna Genoa-SPAL Juventus-Inter Lazio-Sampdoria Milan-Torino Napoli-Frosinone Parma-Chievo Sassuolo-Fiorentina Udinese-Atalanta

16ª GIORNATA (16 dicembre 2018) Atalanta-Lazio Bologna-Milan Cagliari-Napoli Fiorentina-Empoli Frosinone-Sassuolo Inter-Udinese Roma-Genoa Sampdoria-Parma SPAL-Chievo Torino-Juventus

17ª GIORNATA (23 dicembre 2018) Chievo-Inter Empoli-Sampdoria Genoa-Atalanta Juventus-Roma Lazio-Cagliari Milan-Fiorentina Napoli-SPAL Parma-Bologna Sassuolo-Torino Udinese-Frosinone

18ª GIORNATA (26 dicembre 2018) Atalanta-Juventus Bologna-Lazio Cagliari-Genoa Fiorentina-Parma Frosinone-Milan Inter-Napoli Roma-Sassuolo Sampdoria-Chievo SPAL-Udinese Torino-Empoli

19ª GIORNATA (30 dicembre 2018) Chievo-Frosinone Empoli-Inter Genoa-Fiorentina Juventus-Sampdoria Lazio-Torino Milan-SPAL Napoli-Bologna Parma-Roma Sassuolo-Atalanta Udinese-Cagliari

20ª GIORNATA (20 gennaio 2019) Cagliari-Empoli Fiorentina-Sampdoria Frosinone-Atalanta Genoa-Milan Inter-Sassuolo Juventus-Chievo Napoli-Lazio Roma-Torino SPAL-Bologna Udinese-Parma

21ª GIORNATA (27 gennaio 2019) Atalanta-Roma Bologna-Frosinone Chievo-Fiorentina Empoli-Genoa Lazio-Juventus Milan-Napoli Parma-SPAL Sampdoria-Udinese Sassuolo-Cagliari Torino-Inter

22ª GIORNATA (3 febbraio 2019) Cagliari-Atalanta Empoli-Chievo Frosinone-Lazio Genoa-Sassuolo Inter-Bologna Juventus-Parma Napoli-Sampdoria Roma-Milan SPAL-Torino Udinese-Fiorentina

23ª GIORNATA (10 febbraio 2019) Atalanta-SPAL Bologna-Genoa Chievo-Roma Fiorentina-Napoli Lazio-Empoli Milan-Cagliari Parma-Inter Sampdoria-Frosinone Sassuolo-Juventus Torino-Udinese

24ª GIORNATA (17 febbraio 2019) Atalanta-Milan Cagliari-Parma Empoli-Sassuolo Genoa-Lazio Inter-Sampdoria Juventus-Frosinone Napoli-Torino Roma-Bologna SPAL-Fiorentina Udinese-Chievo

25ª GIORNATA (24 febbraio 2019) Bologna-Juventus Chievo-Genoa Fiorentina-Inter Frosinone-Roma Lazio-Udinese Milan-Empoli Parma-Napoli Sampdoria-Cagliari Sassuolo-SPAL Torino-Atalanta

26ª GIORNATA (3 marzo 2019) Atalanta-Fiorentina Cagliari-Inter Empoli-Parma Genoa-Frosinone Lazio-Roma Milan-Sassuolo Napoli-Juventus SPAL-Sampdoria Torino-Chievo Udinese-Bologna

27ª GIORNATA (10 marzo 2019) Bologna-Cagliari Chievo-Milan Fiorentina-Lazio Frosinone-Torino Inter-SPAL Juventus-Udinese Parma-Genoa Roma-Empoli Sampdoria-Atalanta Sassuolo-Napoli

28ª GIORNATA (17 marzo 2019) Atalanta-Chievo Cagliari-Fiorentina Empoli-Frosinone Genoa-Juventus Lazio-Parma Milan-Inter Napoli-Udinese Sassuolo-Sampdoria SPAL-Roma Torino-Bologna

29ª GIORNATA (31 marzo 2019) Bologna-Sassuolo Chievo-Cagliari Fiorentina-Torino Frosinone-SPAL Inter-Lazio Juventus-Empoli Parma-Atalanta Roma-Napoli Sampdoria-Milan Udinese-Genoa

30ª GIORNATA (3 aprile 2019) Atalanta-Bologna Cagliari-Juventus Empoli-Napoli Frosinone-Parma Genoa-Inter Milan-Udinese Roma-Fiorentina Sassuolo-Chievo SPAL-Lazio Torino-Sampdoria

31ª GIORNATA (7 aprile 2019) Bologna-Chievo Cagliari-SPAL Fiorentina-Frosinone Inter-Atalanta Juventus-Milan Lazio-Sassuolo Napoli-Genoa Parma-Torino Sampdoria-Roma Udinese-Empoli

32ª GIORNATA (14 aprile 2019) Atalanta-Empoli Chievo-Napoli Fiorentina-Bologna Frosinone-Inter Milan-Lazio Roma-Udinese Sampdoria-Genoa Sassuolo-Parma SPAL-Juventus Torino-Cagliari

33ª GIORNATA (21 aprile 2019) Bologna-Sampdoria Cagliari-Frosinone Empoli-SPAL Genoa-Torino Inter-Roma Juventus-Fiorentina Lazio-Chievo Napoli-Atalanta Parma-Milan Udinese-Sassuolo

34ª GIORNATA (28 aprile 2019) Atalanta-Udinese Bologna-Empoli Chievo-Parma Fiorentina-Sassuolo Frosinone-Napoli Inter-Juventus Roma-Cagliari Sampdoria-Lazio SPAL-Genoa Torino-Milan

35ª GIORNATA (5 maggio 2019) Chievo-SPAL Empoli-Fiorentina Genoa-Roma Juventus-Torino Lazio-Atalanta Milan-Bologna Napoli-Cagliari Parma-Sampdoria Sassuolo-Frosinone Udinese-Inter

36ª GIORNATA (12 maggio 2019) Atalanta-Genoa Bologna-Parma Cagliari-Lazio Fiorentina-Milan Frosinone-Udinese Inter-Chievo Roma-Juventus Sampdoria-Empoli SPAL-Napoli Torino-Sassuolo

37ª GIORNATA (19 maggio 2019) Chievo-Sampdoria Empoli-Torino Genoa-Cagliari Juventus-Atalanta Lazio-Bologna Milan-Frosinone Napoli-Inter Parma-Fiorentina Sassuolo-Roma Udinese-SPAL

38ª GIORNATA (26 maggio 2019) Atalanta-Sassuolo Bologna-Napoli Cagliari-Udinese Fiorentina-Genoa Frosinone-Chievo Inter-Empoli Roma-Parma Sampdoria-Juventus SPAL-Milan Torino-Lazio













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com