Tennistavolo, Italia in raduno verso l’Open di Repubblica Ceca: gli azzurri convocati

Periodo di raduni per la Nazionale Italiana di tennistavolo. Di rientro dalla trasferta per l’Asarel Bulgaria Open, gli azzurri sono chiamati a un periodo di allenamento al Centro Federale di Formia (uomini) e a Castel Goffredo (donne) fino al 20 agosto in vista dell’Open di Repubblica Ceca che si disputerà la prossima settimana a Olomouc. Questi gli azzurri convocati dai CT Patrizio Deniso e Maurizio Gatti.

MASCHILE:

Leonardo Mutti, Jordy Piccolin, Niagol Stoyanov, Mihai Bobocica (solo per la gara)

FEMMINILE:

Chiara Colantoni, Jamila Laurenti, Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli













Foto: Fitet