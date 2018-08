Tennis, WTA Finals Singapore 2018: Simona Halep è la prima qualificata

Ci sono ancora da disputare gli US Open e tutti gli ultimi tornei stagionali, ma la romena Simona Halep si è già aritmeticamente qualificata per le WTA Finals di Singapore, che si terranno dal 21 al 28 ottobre. La tennista europea si è così assicurata la quinta presenza consecutiva al torneo che conclude la stagione.

Restando l’unica ad essersi sempre qualificata per le cinque edizioni disputate a Singapore, Halep al suo debutto, datato 2014, ha superato la statunitense Serena Williams, venendo però poi sconfitta, sempre dalla statunitense, in finale. La romena non è poi più riuscita a centrare l’atto conclusivo nelle altre tre partecipazioni.

Nel corso di questa stagione, la numero uno al mondo ha finalmente sfatato il tabù degli Slam andando a vincere il Roland Garros.













Foto: jimmie48 / shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it