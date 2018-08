Tennis, US Open 2018: il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Tutti i premi milionari previsti

Il montepremi degli US Open 2018 sarà davvero faraonico, uno dei più alti dei quattro Slam in calendario. La grande classica sul cemento statunitense si distingue infatti per i suoi lauti premi che rimpingueranno le tasche dei tennisti pronti a darsi battaglia a New York per la conquista del prestigioso torneo, uno dei più affascinanti considerando la cornice e uno dei più importanti sotto il profilo mediatico. Il montepremi complessivo degli US Open 2018 è infatti di 40,9 milioni di dollari (circa 35,7 milioni di euro), cifra naturalmente identica per entrambi i sessi.

Ma quanti soldi guadagnano nel dettaglio i tennisti agli US Open 2018? Il vincitore può festeggiare con un assegno di addirittura 3,8 milioni di dollari ma ci sono premi importanti anche per chi perderà la finale (1,85 milioni di dollari) e per chi abbandonerà il torneo all’altezza di semifinali (925mila dollari) e quarti di finale (475mila dollari). Essere presenti nel tabellone principale assicura praticamente 50mila euro, cifra che farebbe gola a qualunque comune mortale. Di seguito lo schema completo con le cifre del montepremi agli US Open 2018:

MONTEPREMI US OPEN 2018:

VINCITORE: 3,8 milioni di dollari (3,32 milioni di euro)

FINALISTA PERDENTE: 1,85 milioni di dollari (1,61 milioni di euro)

SEMIFINALISTI: 925mila dollari (808mila euro)

QUARTI DI FINALE: 475mila dollari (415mila euro)

OTTAVI DI FINALE: 266mila dollari (232mila euro)

TERZO TURNO: 156mila dollari (136mila euro)

SECONDO TURNO: 93mila dollari (81mila euro)

PRIMO TURNO: 56mila dollari (49mila euro)

TOTALE: 40,912 milioni di dollari (circa 35,74 milioni di euro)













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com