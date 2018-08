Tennis, US Open 2018: Fabio Fognini la punta azzurra. Matteo Berrettini vuole stupire anche a New York

Ci sarà tanta Italia agli US Open 2018. Tra tabellone principale e qualificazioni sono attualmente sedici gli azzurri che scenderanno in campo a New York. Sicuri della partecipazione nel main draw sono in cinque: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. In undici, finora, sono quelli che proveranno a superare le qualificazioni anche se chi come Thomas Fabbiano spera ancora di entrare direttamente, sfruttando magari il ritiro di qualcuno più in alto in classifica.

Sicuramente la punta azzurra in quel di Flushing Meadows è Fabio Fognini. Il ligure si presenterà a New York molto probabilmente da numero 14 del mondo e con l’obiettivo di arrivare alla seconda settimana e di provare a migliorare il suo best ranking. Fognini ha deciso di rinunciare a Cincinnati per preparare al meglio proprio l’ultimo Slam dell’anno. Il nativo di Arma di Taggia ha vinto nelle ultime settimane il suo primo torneo sul cemento (Los Cabos) mentre a Toronto è stato sconfitto dall’idolo di casa Shapovalov al termine di un match dai mille rimpianti (avanti 4-0 nel secondo set).

Per Fognini ci vorrá anche un po’ di fortuna nel sorteggio, per evitare di trovarsi giá dai primi turni tennisti non teste di serie ma che possono risultare pericolosi come il francese Monfils, l’olandese Haase o l’americano Tiafoe solo per citare alcuni nomi. Un discorso simile lo farà anche Marco Cecchinato, che ha dimostrato di faticare molto sul cemento e di non essere competitivo come sull’amata terra rossa. Il siciliano é stato eliminato sia a Toronto sia a Cincinnati al primo turno.

Chi vorrà fare molto bene agli US Open è sicuramente Matteo Berrettini. Il romano è reduce da un mese di luglio eccezionale, con anche la prima affermazione in carriera nel circuito maggiore (Kitzbuhel). Il tennista azzurro proverà ad essere protagonista anche sul cemento, una superficie che ben può adattarsi al suo gioco. Sicuramente sarà un banco di prova importante per il ragazzo romano che punta a fare più strada possibile a New York, ovviamente supportato da un sorteggio non impossibile.

In tabellone sono presenti anche Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. Entrambi non stanno attraversando un buon momento dal punto di vista fisico, ma soprattutto l’altoatesino può essere particolarmente competitivo sul cemento americano, come già successo in passato. Inoltre non va dimenticato che dalle qualificazioni potranno arrivare altri tennisti italiani e spicca soprattutto la presenza di Gianluigi Quinzi, che cerca la sua prima partecipazione in uno Slam.

Ci sarà tantissima Italia a New York, con la speranza che gli azzurri siano protagonisti.













foto jctabb / Shutterstock.com