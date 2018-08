Tennis, Roger Federer: “La Coppa Davis non può diventare la Piqué Cup”

Siamo tutti a conoscenza della rivoluzione sistemica del format della Coppa Davis di tennis a partire dal 2019: la creazione di un evento annuale al termine della stagione (novembre) della durata di una settimana, in una location europea di livello mondiale, per incoronare i campioni del mondo, successivo alle qualificazioni a 24 squadre, che si terranno a febbraio con formula tradizionale (casa/trasferta).

Ebbene, a pronunciarsi a riguardo ci ha pensato “Sua Maestà” Roger Federer che, impegnato a New York nell’ultimo Slam dell’anno, ha detto la sua circa il cambiamento radicale che c’è stato, studiato dal gruppo del calciatore spagnolo Gerard Piqué e approvato ufficialmente dalla ITF: “Le prossime settimane possono essere molto interessanti: non ho parlato con lui ma ammetto che è strano vedere un calciatore intromettersi nel nostro sport. Attenzione, però, la Coppa Davis non può diventare la Piqué Cup” (fonte gazzetta.it), ha dichiarato Federer ai giornalisti presenti negli States, come riportato anche dal Daily Mail.

Un pensiero critico dunque quello dell’elvetico circa un sistema che ha cambiato il senso stesso della Davis. Nei giorni passati Piqué aveva risposto alle forti contrarietà sulla riforma proposta dal gruppo Cosmos, volendo precisare che non vi sia alcun tentativo di trasformare il tennis in calcio quanto un desiderio di modernizzazione.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports / Shutterstock.com