US Open 2018: Fabio Fognini affronta John Millman. Tornano in campo Federer e Djokovic

Sarà Fabio Fognini il protagonista azzurro della quarta giornata degli US Open. Il giovedì newyorkese è dedicato alla seconda parte del secondo turno e se in campo femminile il piatto piange dopo l’uscita di ieri di Camila Giorgi, il ligure è l’unico sopravvissuto italiano di questo lato di tabellone.

Fognini se la vedrà contro John Millman, in un match ampiamente alla portata del numero 14 del seeding. L’australiano, sebbene nel miglior anno della sua carriera (con il best ranking – numero 49, ora è 55 – e la prima finale ATP a Budapest), non dovrebbe essere un osso duro per il numero uno italiano, che come spesso gli capita negli Slam è partito in versione diesel. Al debutto ha lasciato il primo set al giovane americano Mmoh, per poi salire in cattedra e regolare il suo avversario, nonostante qualche svarione di troppo nel quarto set che rischiava di riaprire una partita praticamente già chiusa. Millman è un giocatore ordinato, che sul campo fa poche cose ma le fa bene, ma che di fronte potrà trovarsi un Fognini diverso e, siamo pronti a scommetterci, più concentrato.

In palio l’opportunità di fare strada, perché Fognini, in caso di vittoria, incrocerebbe il vincente tra il kazako Mikhail Kukushkin e il coreano Hyeon Chung. Due avversari diversi, ognuno con le proprie insidie, ma di certo battibili.

Ma ovviamente sarà un’altra ricca giornata di tennis a New York e tra i protagonisti in campo ci sono anche Roger Federer (tra l’altro in rotta di collisione in un’eventuale quarto turno proprio con Fognini) e Novak Djokovic. Lo svizzero ha passeggiato contro Nishioka al primo turno e pare destinato a non avere tante difficoltà in più contro il funambolico Benoit Paire; il serbo, invece, dopo il pericolo scampato al primo turno, stavolta giocherà in sessione serale, evitando l’afa newyorkese, contro l’americano Tennys Sandgren.

Alexander Zverev, dopo il brillante esordio (tutt’altro che scontato visto il suo ruolino negli Slam), torna in campo per affrontare il francese Nicolas Mahut. Marin Cilic, invece, se la vedrà con il giovane polacco Hubert Hurkacz, giustiziere al primo turno di Stefano Travaglia.

Tanta carne al fuoco anche in campo femminile, con gli occhi puntati sulla numero 2 del mondo Caroline Wozniacki, che affronta l’ucraina Lesia Tsurenko, Maria Sharapova (contro Sorana Cirstea) e Angelique Kerber (contro Johanna Larsson).

Match consigliati oggi: Monfils-Nishikori, Garcia-Puig, Keys-Pera, de Minaur-Tiafoe.













