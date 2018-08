US Open 2018: Fabio Fognini delude e viene eliminato dall’australiano Millman

L’Italia abbandona gli US Open. Fabio Fognini, ultimo azzurro presente in tabellone, è stato eliminato al secondo turno dello Slam americano dall’australiano John Millman in quattro set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. Una prestazione veramente deludente per il ligure, che perde una grande occasione di raggiungere la seconda settimana. Una partita dominata dall’australiano, con Fognini che ha sbagliato tantissimo e non è mai riuscito ad incidere con le sue consuete accelerazioni.

Nel primo set non c’è partita e tutto per demerito dell’azzurro. Il ligure entra nel match solo nel sesto game, quando riesce a mettere insieme un game decente. Purtroppo per lui ce ne sono stati cinque in precedenza dove il numero uno del Bel Paese ha sbagliato tantissimo, commesso errori sia da fondo sia a rete con delle comodissime volèe. Millman ringrazia ed in ventuno minuti si prende la prima frazione per 6-1.

Fognini decide finalmente di scendere in campo e di iniziare a giocare. Il ligure sfonda con il dritto e si costruisce in questo modo il break del secondo game. Sembra un set che può scivolare via comodamente nelle mani dell’azzurro ed invece altro passaggio a vuoto e controbreak nel quinto game. Nell’ottavo game Millman commette alcuni errori non gratuiti e permette al nostro portacolori di scappare sul 5-3. Ancora una volta avanti e ancora Fabio che perde malamente il game al servizio. Per fortuna il tennista di Arma di Taggia gioca bene in risposta e arriva un altro break, con l’australiano che mette fuori di pochissimo il dritto e permette all’azzurro di vincere il set per 6-4.

Fognini comincia malissimo il terzo set. Due errori a rete permettono all’avversario di ottenere il break in apertura e scappare fino al 3-1. Nel sesto game l’aussie commette due doppi falli e regala il controbreak all’azzurro, che poi passa in vantaggio per la prima volta nella partita sul 4-3 del terzo set. Nel nono game, però, il ligure torna a sbagliare con il dritto: due in corridoio ed uno lungo di metri concedono il break a Millman, che poi chiude il terzo set sul 6-4.

Millman ha in mano l’inerzia della partita e soprattutto è Fognini a giocare malissimo. L’italiano sbaglia sia con il dritto ed il rovescio, con l’australiano che si limita a non commettere errori ed aspettare i disastri dell’azzurro. Break nel terzo game e poi anche nel quinto. E’ la resa definitiva per Fabio che sparisce totalmente dal campo e cede 6-1. L’Italia saluta così New York.













Foto: jctabb/ Shutterstock.com