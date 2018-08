Tennis, qualificazioni US Open: i risultati di mercoledì 22 Agosto. Avanti Lorenzo Sonego e Federico Gaio. Eliminato Andrea Arnaboldi

Proseguono i match nel tabellone maschile del qualificazioni degli US Open. Nella notte italiana hanno fatto il loro esordio tre azzurri: vincono Lorenzo Sonego e Federico Gaio, che accedono al secondo turno, mentre Andrea Arnaboldi è stato eliminato. Diventano cinque i giocatori italiani ancora in corsa per accedere al main draw dello Slam americano.

Dopo una battaglia di due ore e mezza Sonego è riuscito ad avere la meglio del brasiliano Rogerio Dutra Silva in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 7-6. Adesso la testa di serie numero dieci delle qualificazioni dovrà vedersela con un altro brasiliano, Guilherme Clezar.

Bella vittoria di Federico Gaio contro il ceco Lukas Rosol, ex numero 37 del mondo ed ora sprofondato oltre la 200esima posizione. Il nativo di Faenza si è imposto in due set per 7-6 6-4 ed ora al secondo turno affronterà il giapponese Hiroki Moriya.

Non riesce la tripletta azzurra, perchè Andrea Arnaboldi è stato sconfitto nettamente dall’olandese Casper Ruud con un doppio 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco.

Questo il riepilogo dei risultati

Federico Gaio (ITA) b. Lukas Rosol (CZE) 7-6 6-4

(28) Casper Ruud (NOR) b. Andrea Arnaboldi (ITA) 6-2 6-2

(10) Lorenzo Sonego (ITA) c. Rogerio Dutra Silva (BRA) 4-6 6-2 7-6

I match del secondo turno

(26) Stefano Travaglia (ITA) c. Evan King (USA)

Federico Gaio (ITA) c. Hiroki Moriya (JPN)

(7) Thomas Fabbiano (ITA) c. JC Aragone (USA)

Lorenzo Giustino (ITA) c. Danilo Petrovic (SRB)

(29) Simone Bolelli (ITA) c. Donald Young (USA)













foto twitter Federtennis