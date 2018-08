Tennis, qualificazioni US Open: i risultati di martedì 21 Agosto. Avanti Fabbiano, Bolelli, Travaglia e Giustino. Vince anche Martina Trevisan

Sono cominciate le qualificazioni degli US Open 2018. Nel tabellone maschile sono scesi in campo ben 11 azzurri (due derby tricolore al primo turno), con l’Italia che in totale ha 14 partecipanti (record di sempre e seconda nazione più rappresentata).

Degli undici che hanno fatto il loro esordio, però, ne sono rimasti solo quattro. Come detto ci sono stati anche due derby tutti italiani, vinti abbastanza agevolmente in due set da Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino rispettivamente contro Matteo Donati e Salvatore Caruso. Gli altri successi di giornata sono stati quelli di Thomas Fabbiano e Simone Bolelli, che hanno superato gli austriaci Lucas Miedler e Max Neuchrist, quest’ultimo solo dopo una battaglia di oltre due ore e mezza.

Finisce subito, invece, il cammino del Next Gen Gian Marco Moroni, che dopo due ore e mezza di gioco si è arreso 7-5 al terzo set allo spagnolo Marcelo Arevalo. Eliminato anche Gianluigi Quinzi, ko con lo spagnolo Pedro Martinez e stessa sorte anche per Luca Vanni, Alessandro Giannessi e Stefano Napolitano.

Nel tabellone femminile sono presenti cinque azzurre (Martina Trevisan, Deborah Chiesa e Jasmine Paolini, Martina Di Giuseppe e Jessica Pieri). Solo Trevisan è scesa in campo nella notte e la toscana ha superato il primo turno delle qualificazioni, battendo in tre set la bulgara Sesil Karatancheva

Questo il riepilogo dei risultati

Tabellone Maschile

(26) Stefano Travaglia (ITA) b. Matteo Donati (ITA) 6-3 6-2

Pedro Martinez (ESP) b. Gianluigi Quinzi (ITA) 6-3 6-4

(7) Thomas Fabbiano (ITA) b. Lucas Miedler (AUT) 6-2 7-5

Lorenzo Giustino (ITA) b. Salvatore Caruso (ITA) 6-3 7-5

(29) Simone Bolelli (ITA) b. Max Neuchrist (AUT) 7-5 5-7 7-5

Gregoire Barrere (FRA) b. Luca Vanni (ITA) 4-6 7-5 6-3

Constant Lestienne (FRA) b. Alessandro Giannessi (ITA) 6-3 6-2

Alex Bolt (AUS) b. Stefano Napolitano (ITA) 6-3 7-5

(31) Marcelo Arevalo (ESA) b. Gian Marco Moroni (ITA) 3-6 6-2 7-5

Federico Gaio (ITA) c. Lukas Rosol (CZE) oggi

Andrea Arnaboldi (ITA) c. (28) Casper Ruud (NOR) oggi

(10) Lorenzo Sonego (ITA) c. Rogerio Dutra Silva (BRA) oggi

Tabellone Femminile

Martina Trevisan (ITA) b. Sesil Karatancheva (BUL) 6-3 2-6 6-4

Martina Di Giuseppe (ITA) c. (25) Anastasia Potapova (RUS) oggi

Jasmine Paolini (ITA) c. Jia-Jing Lu (CHN) oggi

Deborah Chiesa (ITA) c. Katie Swan (GBR) oggi

Jessica Pieri (ITA) c. Danka Kovinic (MNE) oggi













foto jctabb / Shutterstock.com