Tennis, qualificazioni US Open: i risultati di giovedì 23 agosto. Poker azzurro al turno decisivo

Sono quattro i tennisti italiani arrivati all’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni degli US Open. Stefano Travaglia, Federico Gaio, Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino sono ad una vittoria dal centrare l’accesso al tabellone principale dello Slam americano. Eliminati, invece, Thomas Fabbiano e Simone Bolelli.

Continua, dunque, il sogno di Lorenzo Giustino, numero 255 del mondo, che ha superato in tre set il serbo Danilo Petrovic al termine di un match molto combattuto e che ha sfiorato le due ore di gioco. Adesso per completare l’impresa il 26enne di Napoli se la vedrà con l’austriaco Dennis Novak, testa di serie numero 25 del torneo.

Stefano Travaglia difende agli US Open il secondo turno conquistato lo scorso anno dopo la vittoria contro Fabio Fognini, ma quanta fatica il tennista di Ascoli Piceno contro l’americano Evan King, sconfitto in rimonta dopo oltre due ore di partita. Adesso il numero 141 del mondo affronterà l’esperto dominicano Victor Estrella Burgos per un posto nel main draw.

Dopo una pazzesca battaglia di tre ore, Lorenzo Sonego supera il brasiliano Guilherma Clezar in tre set. Altra vittoria di grande lotta e sacrificio per il piemontese, testa di serie numero 10, che ora per qualificarsi al tabellone principale dovrà sconfiggere l’americano Colin Altamirano, che ha battuto in due set il croato Ivo Karlovic.

Il quarto ed ultimo azzurro che punta alla qualificazione è Federico Gaio. Il 26enne di Faenza ha sconfitto in due set il giapponese Hiroki Moriya al termine di un match che ha visto sempre in controllo il giocatore italiano, che ora affronterà l’argentino Marco Trungelliti. Sono purtroppo stati eliminati Thomas Fabbiano e Simone Bolelli, sconfitti rispettivamente dagli americani JC Aragone e Donald Young.

Questo il riepilogo dei risultati

(26) Stefano Travaglia (ITA) b. Evan King (USA) 4-6 6-3 6-4

Federico Gaio (ITA) c. Hiroki Moriya (JPN) 6-4 6-3

JC Aragone (USA) b. (7) Thomas Fabbiano (ITA) 7-5 6-1

Lorenzo Giustino (ITA) b. Danilo Petrovic (SRB) 6-2 4-6 6-3

(10) Lorenzo Sonego (ITA) c. Guilherme Clezar (BRA) 7-5 5-7 6-3

Donald Young (USA) b. (29) Simone Bolelli (ITA) 0-6 6-4 6-2

I match dell’ultimo turno delle qualificazioni

26) Stefano Travaglia (ITA) c. Victor Estrella Burgos (DOM)

Federico Gaio (ITA) c. (27) Marco Trungelliti (ARG)

Lorenzo Giustino (ITA) c. (25) Dennis Novak (AUT)

(10) Lorenzo Sonego (ITA) c. Colin Altamirano (USA)













foto twitter Federtennis