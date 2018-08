Tennis, qualificazioni maschili US Open 2018: Stefano Travaglia entra nel tabellone principale, non ce la fa Lorenzo Giustino

Sale a sei il numero degli azzurri nel tabellone principale degli US Open di tennis: Stefano Travaglia supera il dominicano Victor Estrella e guadagna il pass per il main draw. L’italiano, testa di serie numero 26 del tabellone cadetto, si impone per 6-4 6-0. Non ce la fa invece Lorenzo Giustino, superato dall’austriaco Dennis Novak, numero 25, per 7-5 6-4.

Travaglia nel primo set, dopo non aver sfruttato tre break point consecutivi nel quarto gioco, trova il break proprio al decimo gioco, quando l’avversario era andato a servire per restare nella prima partita. L’incontro di chiude qui, con l’azzurro che dal 4-4 della prima frazione inanella otto giochi consecutivi e chiude 6-0 la seconda partita, senza concedere una palla break in tutta la sfida. L’azzurro conoscerà nella notte italiana il suo avversario al primo turno.

Giustino nel primo set, dopo aver ceduto la battuta nel terzo gioco, rischia di andare sotto di due break, ma nel quinto gioco annulla sette occasioni all’avversario, riuscendo addirittura a trovare il controbreak nel sesto game. Nel settimo cancella altre otto opportunità all’austriaco, non sfruttandone a sua volta due nell’ottavo game. Novak purtroppo trova il break decisivo nell’undicesimo gioco e poi chiude 7-5. Nella seconda partita arrivano break ed immediato controbreak nel quinto e sesto gioco, ma il nuovo strappo dell’austriaco si materializza nel nono gioco. Novak va a servire per il match e chiude 6-4.













Foto: Profilo Twitter Federtennis

