Tennis, Masters 1000 Toronto 2018: Stefanos Tsitsipas piega in tre set Anderson e vola in finale

Stefanos Tsitsipas continua il proprio sogno nel Masters 1000 di Toronto (Canada). Il 20enne tennista ellenico, numero 27 del ranking, ha avuto la meglio dopo quasi tre ore di gioco del finalista di Wimbledon 2018 e degli Us Open 2017, il sudafricano Kevin Anderson (n.6 ATP), con il punteggio di 6-7 6-4 7-6. Si tratta del primo atto conclusivo conquistato da Tsitsipas in un 1000, in attesa di sapere chi tra il n.1 del mondo Rafael Nadal e il russo Karen Khachanov sarà il prossimo avversario.

Nel primo set la sfida è all’insegna dell’equilibro. Entrambi i tennisti hanno percentuali di efficienza al servizio molto alte, oltre l’80%. Questo dà modo ai due contendenti di gestire i propri turni in battuta con una certa sicurezza, “disinnescando” la risposta dell’avversario. L’epilogo al tie-break è inevitabile. Tsitsipas parte meglio, ottenendo un mini-break di vantaggio. Avanti 4-1 però il greco sente oltremodo l’importanza del momento, subendo le iniziative di Anderson, abile ad imprimere al suo dritto grande velocità. E così, sul 7-4, il n.6 del mondo si porta avanti nel computo dei parziali.

Nel secondo set il livello del tennis del giovane ellenico sale decisamente. In particolare, con il rovescio ad una mano, il 19enne nativo di Atene mette in grande difficoltà il sudafricano negli spostamenti laterali. Esibendo, quindi, colpi di pregevole fattura, Stefanos strappa il servizio ad Anderson, andando avanti 3-1. Un break gestito fino in fondo, resistendo alla grande al tentativo di recupero del rivale nell’ottavo gioco. Sul 6-4, dunque, Tsitsipas porta il match al terzo parziale.

Nel terzo set entrambi i giocatori rischiano. Consapevoli dell’importanza della posta in palio, il sudafricano ed il giovane greco mettono in mostra tutto il loro repertorio e in particolare quest’ultimo è assai determinato nel sesto game, annullando due palle break con grande autorevolezza. Kevin, a sua volta, si salva da una situazione difficile nel nono gioco, facendo appello alla battuta. E così nel secondo tie-break del confronto, al termine di una lotta molto intensa, Tsitsipas prevale con il punteggio di 9-7 dopo aver annullato anche un match point.













Foto: Rena Schild / Shutterstock.com