Tennis, Corrado Barazzutti: “Sogno una grande Coppa Davis, l’Italia fa paura”

Un momento magico per il tennis italiano, con quattro tornei vinti in tre settimane da tre giocatori diversi. A iniziare questa striscia è stato Fabio Fognini a Bastad, che poi si è ripetuto questo fine settimana a Los Cabos. Hanno poi messo la firma anche Marco Cecchinato a Umago e Matteo Berrettini a Gstaad.

Di questi risultati può essere molto felice Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis, che ha così commentato questo momento alla Gazzetta dello Sport: “Prima Cecchinato in semifinale di uno Slamo dopo 40 anni, adesso Fabio con i tre tornei: mi stanno spolpando…Sono molto felice, nutro un affetto particolare per Fabio, lo ritengo uno dei talenti più puri in circolazione e quando riesce a coniugare le sue qualità alla tenuta psicologia, questi sono i risultati. Un giocatore con quei colpi e quella facilità di movimenti può vincere ovunque, qualche volta si è trattato solo di un problema di approccio mentale alle superfici”.

Ora il sogno è quello di vedere l’Italia grande protagonista in Coppa Davis: “Certamente le vittorie di Cecchinato e Berrettini hanno stimolato Fabio, che ci teneva a ribadire il ruolo di numero uno itialiano. Adesso spero possa fare un exploit anche in uno Slam, se lo meriterebbe. E lasciatemi dire che sogno una Coppa Davis da grandi protagonisti: adesso abbiamo una squadra che fa paura”.













