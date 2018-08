Tennis, ATP Winston-Salem 2018: Matteo Berrettini supera Nikoloz Basilashvili ed è agli ottavi di finale!

Prosegue la corsa di Matteo Berrettini, che ha centrato l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem. Il tennista romano si è sbarazzato in due set del georgiano Nikoloz Basilashvili, battuto con il punteggio di 7-5 6-3. Un match più complicato di quanto non dica il punteggio, ma risolto grazie con cinismo e con la solita capacità di Matteo di mantenere la concentrazione anche nei momenti più delicati.

La partita era infatti cominciata in salita, con un break subito nel primo gioco. Nessuno dei due è stato un mostro di continuità nei primi game, alternando errori a punti guadagnati con soluzioni pregevoli. Una lotta che non ha premiato nessuno dei due: i break nei primi sei game sono stati quattro, due per parte. In dirittura d’arrivo, però, ecco quella capacità di Berrettini di accelerare quando la palla pesa: il talento azzurro ha prima annullato una palla break nell’undicesimo gioco, strappando poi il servizio a Basilashvili e con esso il primo set.

Palle break che sono fioccate anche nel secondo set. Berrettini ne ha avute sei in totale: prima è stato avanti 0-40 nel secondo game, poi altre tre sono arrivate sul 3-3. È stata soltanto questione di tempo: il muro di Basilashvili, nonostante i tanti errori del georgiano, ha retto fino all’ottavo game, quando è arrivato il break che ha portato Berrettini a servire per il match e chiudere in un’ora e venti minuti di gioco. Prossima fermata uno tra Chung e Garcia-Lopez.













Foto: Claudio Bosco – livephotosport