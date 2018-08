Tennis, ATP Winston Salem 2018: Matteo Berrettini batte Benneteau e vola al secondo turno

Matteo Berrettini è l’unito italiano rimasto in corsa al torneo ATP di Winston Salem. Sul cemento statunitense il numero 60 del ranking mondiale ha sconfitto il quotato francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dove affronterà il georgiano Basilashvili.

Il romano operava subito il break in apertura di primo set concretizzando il quarto tentativo, poi teneva il proprio servizio a zero e si involava sul 2-0. In battuta il 22enne domina in lungo e in largo, in risposta ha anche tre palle break tra quinto e settimo gioco ma non le concretizza. Sul 5-3 arriva però l’ultimo scatto, strappa nuovamente il turno all’avversario e conquista il primo parziale.

Nel secondo set, dopo due game perfetti al servizio per entrambi, Berrettini si trova costretto ad annullare la prima palla break. Quello è il momento di svolta perché successivamente il tennista italiano strappa il servizio e si issa sul 3-1. Nel sesto e nell’ottavo gioco ha anche tre palle break ma il transalpino si salva, poi al primo match point utile arriva la chiusura.













Foto: Claudio Bosco