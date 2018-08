Tennis, ATP Winston Salem 2018: eliminati Marco Cecchinato ed Andreas Seppi

Resta solo Matteo Berrettini. E’ stata una notte avara di soddisfazioni quella appena trascorsa per il tennis italiano. Nel torneo ATP di Winston-Salem solo il romano ha vinto la sua partita, mentre Marco Cecchinato ed Andreas Seppi sono stati eliminati.

Finisce subito il cammino di Marco Cecchinato. Il siciliano, testa di serie numero quattro, che ha usufruito di un bye al primo turno, è stato sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff, numero 52 del ranking ATP, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e nove minuti di gioco. Continua dunque l’opaca avventura sul cemento americano per Cecchinato, che non è riuscito a vincere una partita nei due Masters 1000 di Toronto e Cincinnati ed ora anche a Winston-Salem.

Fuori al secondo turno anche Andreas Seppi. Dopo la vittoria con il Joao Sousa, l’altoatesino è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry, numero 47 del mondo, in due set per 6-4 6-3 dopo un’ora e sette minuti di gioco. Seppi era rientrato a Winston-Salem dopo il riacutizzarsi del problema all’anca avuto a Wimbledon.













Foto: Yuya Chiu Shutterstock.com