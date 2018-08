Taekwondo, Grand Prix 2018: Roberto Botta si ferma agli ottavi, l’Italia chiude con un podio a Mosca

Si ferma agli ottavi il cammino di Roberto Botta nel Grand Prix di Mosca 2018. L’azzurro ha vinto il primo incontro della categoria -80 kg, superando 21-12 lo spagnolo Daniel Quesada Barrera e ottenendo il pass per il turno seguente, dove a sfidarlo c’era il fortissimo russo Maxsim Khramtcov. Un avversario decisamente coriaceo per l’azzurro, che ha tenuto testa al russo nelle prime battute del match, salvo essere costretto al ritiro al terzo round, quando era ormai sotto 18-6.

Botta era stato l’unico italiano a salire sul podio nei Grand Prix grazie al terzo posto conseguito nel 2015 a Samsun, un risultato eguagliato a Mosca da un superbo Vito Dell’Aquila, che ieri ha colorato di azzurro la capitale russa con una prestazione scintillante, che gli è valsa la terza posizione nella categoria -58 kg, in cui finalmente inizia ad inanellare risultati di prestigio nelle grandi competizioni dopo aver spadroneggiato nei -57 kg.

Per il 17enne talento pugliese si tratta di un’importante consacrazione in un torneo di categoria G-4, a cui partecipano i 32 migliori atleti del ranking mondiale nelle otto categorie olimpiche. L’Italia si coccola il proprio talento, ma anche per Daniela Rotolo, Antonio Flecca e Roberto Botta il Grand Prix di Mosca è stato un’occasione utile per testarsi nuovamente tra i big internazionali dopo la kermesse di Roma.













Foto: FITA