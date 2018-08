Tabellone femminile US Open 2018: il sorteggio e gli accoppiamenti. Possibile derby Williams al terzo turno. Garcia-Konta al primo turno

E’ stato appena sorteggiato il tabellone femminile degli US Open 2018. L’urna ha regalato subito delle sfide emozionanti come quella tra Caroline Garcia e Johanna Konta. Sicuramente non fortunata la francese, testa di serie numero 6, che trova all’esordio una giocatrice che è stata top ten e che sta ritrovando la forma migliore. La numero uno del mondo Simona Halep se la vedrà con l’estone Kaia Kanepi e la rumena conferma di non aver avuto un sorteggio favorevole, visto che agli ottavi potrebbe incrociare Serena Williams.

Serena ha pescato la polacca Magda Linette, ma soprattutto al terzo turno potrebbe trovarsi di fronte la sorella Venus, anche se quest’ultima è chiamata a due sfide davvero avvincenti con la russa Svetlana Kuznetsova e la “nostra” Camila Giorgi, che farà il suo esordio con la wild card americana Whitney Osuigwe

Il tabellone completo













foto Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com