Supercoppa Europea 2018, Real Madrid-Atletico Madrid: data, programma, orario d’inizio e tv. Come vedere la partita

Mercoledì 15 agosto si giocherà la Supercoppa Europea 2018 di calcio. Allo Stadio Le Coq Arena di Tallinn (Estonia) verrà assegnato il primo trofeo internazionale della stagione, a contenderselo saranno il Real Madrid e Atletico Madrid: super derby spettacolare tra le formazioni che hanno vinto Champions League ed Europa League pochi mesi fa.

I blancos si sono confermati sul trono del Vecchio Continente per la terza volta consecutiva e vanno a caccia di un nuovo trofeo ma questa volta non ci sarà Cristiano Ronaldo a trascinarli visto che CR7 si è trasferito alla Juventus. I colchoneros sognano il colpaccio contro gli odiati cugini e proveranno a impedire il quinto trionfo alle merengues.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Atletico Madrid, Finale della Supercoppa Europea 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO:

21.00 Supercoppa Europea 2018 – Real Madrid vs Atletico Madrid

SUPERCOPPA EUROPEA 2018: COME VEDERE REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky.

Prevista la diretta streaming su Rai Play e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.