Superbike, Test Portimão 2018: Jonathan Rea chiude in testa davanti ai due piloti della Yamaha. Quarto Marco Melandri

Dopo una seconda giornata a dir poco rovente per via delle temperature, è Jonathan Rea a chiudere con il miglior tempo i test Superbike di Portimão, in Portogallo. Il pilota della Kawasaki ha fatto segnare un tempo di 1’41″192, inarrivabile per tutti. L’attuale leader del Mondiale ha infatti preceduto il resto del gruppo di un secondo, facendo segnare un giro record.

Nella top tre ci sono i due piloti della Yamaha, ovvero Alex Lowes e Michael van der Mark, che in due hanno messo insieme oltre 250 giri in questi test, sintomo del gran lavoro fatto dal team Pata anche in ottica 2019, provando le nuove gomme Pirelli. Marco Melandri ha chiuso la giornata al quarto posto, invece, con un tempo di 1’42″254, seguito dal compagno di squadra Chaz Davies.

In sesta piazza, invece, lo spagnolo Xavi Forés, seguito da Lorenzo Savadori con l’Aprilia e da Leon Camier con la Honda, nonostante il britannico abbia dovuto chiudere in anticipo la giornata per via del dolore alla schiena, conseguenza dell’incidente occorsogli nei test per la 8 ore di Suzuka. Nono troviamo invece lo spagnolo Jordi Torres, mentre chiude la top ten l’ottimo Michael Ruben Rinaldi, autore di un test davvero solido in sella alla Ducati. L’appuntamento adesso è per il 14 settembre, quando si correrà in Algarve.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA SUPERBIKE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola