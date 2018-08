Sorteggio Tabellone US Open 2018: data, programma, orario d’inizio e tv (giovedì 23 agosto)

Oggi giovedì 23 agosto si svolgerà il sorteggio del tabellone principale degli US Open 2018, l’ultimo Grande Slam della stagione tennis. Al Brookfield Place di New York (USA) conosceremo tutti i vari abbinamenti che porteranno all’atto conclusivo sul cemento statunitense.

C’è grande attesa per scoprire tutti gli incroci e il cammino dei vari big: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer sono come sempre i grandi favoriti ma attenzione a possibili outsider come Juan Martin Del Potro, Alexander Zverev, Kevin Anderson. L’Italia si affiderà in particolar modo a Fabio Fognini e Marco Cecchinato mentre al femminile punteremo su Camila Giorgi in un torneo che si preannuncia particolarmente equilibrato: Angelique Kerber, Serena Williams, Carolina Wozniacki, Simona Halep e tanto altre possono puntare al bersaglio grosso.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del sorteggio del tabellone degli US Open 2018. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi). Non sono previste dirette tv.

GIOVEDI’ 23 AGOSTO:

20.00 Sorteggio US Open 2018













Foto: action sports / Shutterstock