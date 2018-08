Sorteggio Europa League 2018: programma, orario e tv. Come seguirlo in streaming

Si terrà venerdì 31 agosto alle ore 18.00 il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, competizione a cui parteciperanno anche il Milan e la Lazio, a cui potrebbe aggiungersi l’Atalanta se dovesse superare il turno contro il Copenaghen (0-0 nella gara d’andata in casa).

Al Grimaldi Forum di Montecarlo l’urna andrà a delineare gli abbinamenti dei 12 gruppi, ciascuno composto da 4 squadre, che caratterizzeranno la fase antecedente ai turni ad eliminazione diretta. Sono 48 le squadre coinvolte: 17 qualificate di diritto, 21 qualificate agli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di UEFA Champions League, 4 eliminate al percorso piazzate del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Le squadre partecipanti sono suddivise in quattro fasce, in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia (dodici gironi da quattro squadre). Secondo le nuove regole, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo (prevale il punteggio più alto). Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione. La Lazio e il Milan, ad esempio, sono in bilico tra la prima e la seconda fascia, mentre per l’Atalanta tutto dipenderà dal passaggio del turno a Copenaghen e dall’esito delle altre sfide.

Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 sarà trasmesso in tv in diretta su Sky Sport 1 e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone attraverso l’applicazione SkyGo. Sarà possibile seguire il sorteggio anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 31 agosto

Grmaldi Forum di Montecarlo, ore 18.00: sorteggio fase a gironi Europa League (diretta tv su Sky Sport 1)

Di seguito, la composizione delle 4 fasce in vista del sorteggio e in attesa dell’esito degli spareggi:

PRIMA FASCIA

Arsenal

Chelsea

Bayern Leverkusen Villareal

PRIMA/SECONDA FASCIA

Anderlecht

Lazio

Sporting

Marsiglia

Milan

PRIMA/SECONDA/TERZA FASCIA

Fenerbahce

SECONDA/TERZA FASCIA

Krasnodar

Real Betis

Eintracht Francoforte

Spartak Mosca

TERZA FASCIA

Standard Liegi

TERZA/QUARTA FASCIA

Zurigo

Rennes

Vorskla Poltava

Slavia Praga

Akhisarspor

QUARTA FASCIA

Jablonec













