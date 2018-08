DIRETTA Streaming Sorteggi Champions League LIVE: guarda l’estrazione in tempo reale

Ci siamo. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni, ognuna proveniente da una diversa fascia. La UEFA, infatti, divide le 32 squadre partecipanti in quattro “raggruppamenti” iniziali in base al ranking. La Juventus sarà testa di serie, Roma e Napoli partiranno dal secondo gruppo, l’Inter è relegata nel quarto a causa della lunga assenza da queste competizioni.

Di seguito il link UEFA ufficiale per seguire in LIVE STREAMING l'esito dell'urna che deciderà il destino delle quattro compagini italiane coinvolte nonché del resto delle formazioni presenti:













