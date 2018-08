Sorteggio Europa League 2018-2019: quando si svolge? Data, programma, orari e tv. Le fasce per stabilire i gironi

Si svolgerà venerdì 31 agosto alle ore 18.00 il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, competizione a cui prenderanno parte anche il Milan e la Lazio, a cui potrebbe aggiungersi l’Atalanta se dovesse superare il turno contro il Copenaghen.

Al Grimaldi Forum di Montecarlo l’urna andrà a delineare gli abbinamenti dei 12 gruppi, ciascuno composto da 4 squadre, che caratterizzeranno la fase antecedente ai turni ad eliminazione diretta.

Occorrerà attendere, però, l’esito degli spareggi di Champions League (le perdenti saranno retrocesse) e di Europa League (le vincenti si qualificano per la fase a gironi) per completare il quadro delle quattro fasce di merito in cui saranno distribuite le partecipanti alla competizione per club.

La Lazio e il Milan, ad esempio, sono in bilico tra la prima e la seconda fascia, mentre per l’Atalanta tutto dipenderà dal passaggio del turno a Copenaghen e dall’esito delle altre sfide.

Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 sarà trasmesso in tv in diretta su Sky Sport 1 e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone attraverso l’applicazione SkyGo. Sarà possibile seguire il sorteggio anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 31 agosto

Grmaldi Forum di Montecarlo, ore 18.00: sorteggio fase a gironi Europa League (diretta tv su Sky Sport 1)

Di seguito, la composizione delle 4 fasce in vista del sorteggio e in attesa dell’esito degli spareggi:

PRIMA FASCIA

Arsenal

Chelsea

Bayern Leverkusen Villareal

PRIMA/SECONDA FASCIA

Anderlecht

Lazio

Sporting

Marsiglia

Milan

PRIMA/SECONDA/TERZA FASCIA

Fenerbahce

SECONDA/TERZA FASCIA

Krasnodar

Real Betis

Eintracht Francoforte

Spartak Mosca

TERZA FASCIA

Standard Liegi

TERZA/QUARTA FASCIA

Zurigo

Rennes

Vorskla Poltava

Slavia Praga

Akhisarspor

QUARTA FASCIA

Jablonec













