Sorteggio Europa League 2018-2019: le possibili avversarie della Lazio. Capitolini in bilico tra prima e seconda fascia

Il sorteggio della fase a gironi dell‘Europa League 2018/19 si svolgerà al Grimaldi Forum di Montecarlo venerdì 31 agosto alle ore 13.00 con almeno due squadre italiane coinvolte, tra cui la Lazio. Il club capitolino si è qualificato tramite il 5° posto ottenuto al termine dell’ultima Serie A, anche se è stata in lotta con l’Inter per l’accesso in Champions League fino allo scontro diretto dell’ultima giornata.

La squadra di Simone Inzaghi non è ancora sicura della fascia di appartenenza al sorteggio, infatti saranno decisivi i tre spareggi di Champions (le perdenti retrocedono in Europa League) ed i ventuno di Europa League per stabilire la composizione delle quattro urne. La Lazio è in bilico tra la prima e la seconda fascia, con delle concrete chance di essere inserita nella prima urna e quindi evitare degli spauracchi come Arsenal, Chelsea, Villareal e Bayer Leverkusen (oltre a Siviglia e Zenit nel caso in cui vincessero il rispettivo spareggio).

La fase finale dell’Europa League è composta da dodici gironi da quattro squadre, perciò sono 48 le compagini che parteciperanno al tabellone principale. 17 club si sono qualificati direttamente con i risultati ottenuti nei rispettivi campionati, 10 squadre vengono ripescate dal terzo e dall’ultimo turno preliminare Champions ed i restanti 21 posti vengono occupati da chi esce vittorioso dall’ultimo preliminare di Europa League. Le quattro fasce per il sorteggio della fase a gironi vengono stabilite in base al ranking Uefa che tiene conto dei risultati ottenuti nelle coppe europee delle ultime cinque stagioni.

Di seguito l’elenco delle 24 squadre che sono già qualificate per i gironi di Europa League, con i rispettivi punti nel ranking e le possibili fasce di appartenenza.

FASCIA 1



Arsenal coefficiente 93.000

Chelsea 82.000

Bayer Leverkusen 66.000

Dinamo Kiev 62.000

Villareal 52.000

FASCIA 1/2

Anderlecht 48,000

Lazio 41,000

Sporting Lisbona 40,000

Marsiglia 32,000

AC Milan 28,000

FASCIA 2/3

Fenerbahce 23,500

Krasnodar 23,500

Real Betis Siviglia 21,399

Dinamo Zagabria 17.500

Eintracht Francoforte 14,285

Spartak Mosca 13,500

FASCIA 2/3/4

Standard Liegi 12,500

FASCIA 3/4

Zurigo 12,000

Rennes 11,283

Vorskla Poltava 8,226

Slavia Praga 7,500

Akhisar Belediyespor 7,160

FASCIA 4

Jablonec 6,035

MOL Vidi 4.250

Foto: Carozza