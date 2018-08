Sorteggio Champions League 2018-2019: le possibili avversarie di Juventus, Napoli, Roma e Inter. Tre spagnole in prima fascia, inglesi mine vaganti

Si svolgeranno giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Saranno ben quattro le rappresentanti italiane che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club, a seguito della rivoluzione dei regolamenti per la qualificazione al torneo, a cui ora accedono direttamente le prime quattro della classifica del campionato di Serie A.

I campioni d’Italia della Juventus proveranno ad inseguire un sogno atteso da 22 anni, dopo aver sfiorato il trionfo nel 2015 e nel 2017, cedendo soltanto in dirittura d’arrivo. Ma anche la Roma confida di ripetere il cammino strepitoso dello scorso anno, evitando magari di incrociare sulla sua strada il Liverpool, bestia nera in Champions. Il Napoli, invece, confida nel suo mister Carlo Ancelotti, che da allenatore ha già vinto per tre volte la coppa dalle grandi orecchie e cercherà di fare altrettanto con la compagine partenopea. L’Inter, infine, si affida alla voglia di ripartire dopo anni difficili, rievocando il triplete del 2010, targato Mourinho.

L’unica italiana in prima fascia è la Juventus, che potrà così evitare praticamente tutte le big. Con i bianconeri, infatti, ci sono Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, PSG e Lokomotiv Mosca, ragion per cui il cammino dei ragazzi guidati da Allegri potrebbe essere meno complesso rispetto alle altre italiane. La seconda fascia, però, potrebbe riservare sorprese sgradite, in primis il Manchester United e il Tottenham, pretendenti ad un posto tra le migliori 4 d’Europa, mentre la terza fascia potrebbe includere il Liverpool, qualora il Benfica dovesse passare il turno, oppure il Valencia, a sua volta in una posizione intermedia in attesa dell’esito degli spareggi. Le insidie maggiori dell’ultima fascia, invece, sono il Galatasaray e l’Hoffenheim, che potrebbero rappresentare le classiche mine vaganti dei gironi in cui saranno sorteggiate.

In seconda fascia, invece, ci sono la Roma e il Napoli, attualmente in compagnia di Manchester United, Tottenham, Shakhtar Donetsk, Porto, Borussia Dortmund e di una tra Liverpool e Benfica, a seconda del risultato di quest’ultima allo spareggio. Entrambe le compagini dovranno quasi certamente sobbarcarsi l’onere di affrontare una big europea tra quelle incluse in prima fascia con la Juventus (non sono possibili i derby nella fase a gironi) e confidano nella buona sorte, che magari potrebbe riservare un turno più semplice con la Lokomotiv Mosca. Dalla terza fascia le insidie maggiori sono rappresentate da Lione, Monaco, Schalke 04 e probabilmente Liverpool, che potrebbe consegnare ad una delle due italiane un vero e proprio girone di ferro. Non è da escludere, infatti, che Roma o Napoli possano capitare con le due finaliste della passata edizione, un abbinamento che sarebbe davvero proibitivo per entrambe, a meno di imprese leggendarie.

L’Inter, infine, sarà quasi certamente costretta a vedersela con avversari di assoluto rilievo e con ogni probabilità capiterà nel classico girone di ferro. Una big dalla prima fascia (Lokomotiv permettendo) e un’outsider dalla seconda (con la suggestione Manchester United dell’ex Mourinho) sono praticamente certe, mentre il Liverpool, possibile mina vagante della terza fascia, rischia di rendere ancor più tremendo l’impatto dei nerazzurri con la Champions. Ma l’Inter rappresenta anche l’avversario che tutti vorrebbero evitare in quarta fascia, segnale evidente di un progresso che potrebbe riportare presto i nerazzurri al top in Europa.

Riepiloghiamo, pertanto, le quattro fasce in attesa degli spareggi e in vista del sorteggio di giovedì 30 agosto a Montecarlo:

PRIMA FASCIA

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Roma

–

TERZA FASCIA

Schalke 04

Lione

Monaco

CSKA Mosca

–

–

–

–

QUARTA FASCIA

Bruges

Galatasaray

Inter

Hoffenheim

–

–

–

–













Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com