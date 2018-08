Sorteggio Champions League 2018-2019: le possibili avversarie del Napoli. Valencia, Monaco e Lione insidie da terza e quarta fascia. Si spera nel Lokomotiv Mosca in prima

Il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/19 si svolgerà a Montecarlo giovedì 30 agosto alle ore 18.00 e vedrà coinvolte quattro squadre italiane, tra cui il Napoli di Carlo Ancelotti. I partenopei giungono così alla terza partecipazione consecutiva alla fase finale della Champions, dopo aver rimediato un eliminazione agli ottavi dal Real Madrid (due stagioni orsono) ed una nel girone con Manchester City e Shakhtar Donetsk (la passata edizione).

Il club campano, si è guadagnato il diritto di essere inserito in seconda fascia al sorteggio grazie ad una buona costanza di rendimento conseguita nelle ultime cinque stagioni di competizioni internazionali. Le avversarie sulla carta più ostiche si trovano in prima fascia con il tris spagnolo Barcellona-Atletico Madrid-Real Madrid, il Manchester City, il Psg ed il Bayern Monaco. La settima possibile avversaria proveniente dalla prima urna (non può essere abbinata alla Juve per regolamento) è la squadra campione in carica del campionato russo, il Lokomotiv Mosca. Sicuramente i russi sono gli avversari più abbordabili tra quelli citati e molto probabilmente sono gli unici con cui il Napoli partirebbe da favorito nel confronto diretto.

Per il passaggio del turno (passano le prime due di ogni girone) risulta fondamentale l’abbinamento con le squadre di terza e quarta fascia. Monaco, Lione, Shalke 04 e CSKA Mosca sono sicure di essere inserite nella terza urna, in più si aggiungerà la vincente dello spareggio tra Ajax e Dinamo Kiev ed altre tre compagini che dipenderanno dall’esito dei play-off. In caso di successo nei rispettivi incontri, Salisburgo e PSV Eindhoven si garantirebbero la presenza in questo raggruppamento con Valencia e Viktoria Plzen (già qualificate) in bilico tra terza e quarta fascia, oltre al Liverpool che potrebbe retrocedere dalla seconda fascia in caso di passaggio del turno del Benfica.

La squadra valenciana, nel caso in cui dovesse scalare in quarta fascia, diventerebbe l’avversario più insidioso da evitare tra quelle del lotto. Le squadre sicure di essere inserite nella quarta urna sono Club Brugge, Galatasaray, Inter (non abbinabile al Napoli), Hoffenheim e le vincenti degli spareggi Young Boys-Dinamo Zagabria e MOL Vidi-AEK Atene. Gli altri team che potrebbero far parte di quest’urna sono Valencia, Viktoria Plzen, Paok, Bate Borisov e Stella Rossa Belgrado. Il Napoli parte coi favori del pronostico con tutte queste squadre, anche se le trasferte a Istanbul con il Galatasaray ed a Valencia rappresenterebbero una sfida ardua per Insigne e compagni.













Foto: Gennaro Di Rosa Shutterstock.com