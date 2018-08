Hockey prato, Hockey Series 2018: Italia-Repubblica Ceca 4-3, ottimo esordio per gli Azzurri

Ottimo esordio per la Nazionale italiana maschile di hockey prato nell’Open di Gniezno (Polonia), manifestazione che rientra nelle Hockey Series, competizione lanciata questa stagione dalla Federazione Internazionale e funzionale anche in ottica olimpica. L’Italia (n.37 del mondo) si è imposta 4-3 contro la Repubblica Ceca (n.28 del ranking) mettendo in mostra una prova di grande autorità. Azzurri che hanno iniziato nel migliore dei modi il loro match, andando avanti 2-0, per poi essere raggiunti dai ciechi sullo score di 2-2. La formazione allenata da Roberto Da Gai non ha mollato, creando il break decisivo (4-2) e rendendo ininfluente la marcatura dei rivali che ha fissato il punteggio sul 4-3. Pietro Lago, autore di due splendide realizzazioni, è stato il protagonista del confronto. Seconda partita per la squadra nostrana sarà domani alle ore 15.00 contro l’Ucraina (n.25 del mondo).

LA CRONACA – Dopo poco meno di 2′ Italia in vantaggio grazie alla realizzazione di Agustin Nunez che, sfruttando come meglio non avrebbe potuto un’azione su un corner, trova la marcatura, portando in vantaggio il Bel Paese. Dopo 5′ arriva il raddoppio italico ed è una primizia: Pietro Lago controlla una non semplice pallina alta, superando con un pallonetto il portiere ceco. Un vero colpo d’alta scuola. Corto ceco al 10′ che si tramuta in realizzazione per via di Prochazka che ha la meglio in ribattuta. Un gol che cambia un po’ l’inerzia della partita coi cechi che si rendono pericolosi e trovano il pari con Zelezny, sfruttando un’incertezza della nostra compagine.

Ci pensa ancora Lago a rimettere le cose al loro posto: un tiro da poco dentro l’area lascia immobile l’estremo difensore avversario al 39′. Una rete di pregevolissima fattura che dà la carica a tutta la squadra e permette agli Azzurri di ritrovare il filo del gioco. Al 42′ è infatti Luca Da Gai a siglare il quarto gol con un tocco di giustezza. Avanti nello score 4-2 al termine del terzo periodo, la truppa nostrana gestisce il vantaggio anche se il gol nel finale di Uhlir crea qualche patema d’animo ai ragazzi italiani che però riescono a concludere vittoriosi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH