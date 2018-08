Rugby, tragedia in Francia: Louis Fajfrowsky morto dopo un placcaggio, aveva 21 anni

Tragedia nella Serie B di rugby in Francia: Louis Fajfrowsky è deceduto dopo un duro placcaggio in campo. Il giocatore dell’Aurillac si è sentito male negli spogliatoi, un violento colpo subito al volto nel corso di una partita amichevole contro il Rodez si è purtroppo rivelato letale per il 21enne.

Il trequartista era uscito dal campo dopo il contrasto, era rientrato negli spogliatoi accompagnato da un medico ma qui ha perso conoscenza e purtroppo è morto. Il tema della sicurezza in campo torna così al centro dell’attenzione e ora si cercherà seriamente di trovare un soluzione per limitare i danni in uno sport così fisico. Unanime il cordoglio nel mondo della palla ovale, è stata aperta ufficialmente un’inchiesta per accertare le cause del decesso.

Esportif send their deepest sympathies to the family, friends and everyone associated with @SArugbyofficiel on the tragic news of the death of Louis Fajfrowski. pic.twitter.com/RQv9apDWqG — Esportif (@Esportif) August 11, 2018