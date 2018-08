Volley, Italia sconfitta dalla Russia in amichevole. Turnover massiccio, età media 21 anni! Azzurre verso i Mondiali

L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-0 (25-18; 25-23; 25-22) nella semifinale delle Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Ad Eindhoven (Paesi Bassi) le azzurre, che nel girone avevano sconfitto proprio Goncharova e compagne, si sono arrese nettamente anche perché il CT Davide Mazzanti ha deciso di operare un massiccio turnover mandando in campo un sestetto dall’età media inferiore ai 21 anni: Alessia Orro in cabina, Serena Ortolani opposto, Elena Pietrini e Sylvia Nwakalor di banda, Sarah Fahr e Marina Lubian al centro, Beatrice Parrocchiale il libero. Dunque a riposo Paola Egonu, Cristina Chirichella, Lucia Bosetti, Ofelia Malinov, Miriam Sylla e Monica De Gennaro.

Dopo un primo set scivolato via senza lottare più di tanto, l’Italia è riuscita a tenere il passo delle avversarie trovando anche due vantaggi importanti rispettivamente per 14-11 nel secondo set e 10-6 nel terzo parziale ma in entrambi i casi la nostra Nazionale si è fatta rimontare e ha ceduto nel finale. Spiccano i 13 punti di Pietrini, 11 di Nwakalor e 10 di Ortolani. Domani le azzurre torneranno in campo per affrontare la perdente di Olanda-Turchia nella finale per il terzo posto.

Tabellino: Russia – Italia 3-0 (25-18, 25-23, 25-22)

ITALIA: Orro 1, Fahr 5, Nwakalor 11, Ortolani 10, Lubian 3, Pietrini 13. Libero: Parrocchiale. Egonu 1, Bosetti, Mingardi 1. N.e: Malinov, De Gennaro, Chirichella, Danesi, Sylla. All. Mazzanti

RUSSIA: Voronkova 10, Goncharova 9, Fetisova 8, Zaryazhko 2, Startseva 1, Ilchenko 7. Libero: Galkina. Romanova 3, Lyubushkina 4, Malykh 3, Kotikova 5, Talysheva. N.e: Efimova, Kutiukova. All. Pankov

Durata: 25’, 28’, 25’.

Russia: 7 a, 11 bs, 13 m, 22 et.

Italia: 6 a, 13 bs, 8 m, 29 et.